Sanremo 2024 potrebbe essere annullato! L’accusa di Striscia: “Metà dei voti della finale sono stati invalidati”

Sanremo

Andrea Sanna | 7 Marzo 2024

Sanremo 2024

Ieri sera Striscia la Notizia ha fatto luce sul televoto del Festival di Sanremo 2024, dopo le lamentele di diversi utenti sulla mancata convalida del voto.

Sanremo 2024: Striscia torna sui voti della finale

È trascorso un mese dalla finale del Festival di Sanremo 2024 e dalla vittoria di Angelina Mango. Una serata attesissima, che ha raccolto all’incirca un milione e mezzo di voti da parte del pubblico. Striscia La Notizia nel servizio di ieri sera è tornata a parlare della kermesse canora e ha fatto luce su alcune anomalie tecniche nel televoto.

Stando a quanto rivelato dal TG satirico infatti del milione e mezzo di voti, infatti, pare che un a cifra che si avvicina ai 700 mila pare non sia stata conteggiata. A parlarne l’inviato Pinuccio che si è occupato della faccenda. Già durante la finale di Sanremo 2024 diversi utenti hanno lamentato dei problemi con l’invio del voto, forse non registrato dai sistemi. La Rai però ha più volte spiegato che, nonostante non arrivasse il messaggio di conferma, i voti avrebbero avuto una convalida.

Peraltro Striscia la Notizia ha ricordato che ogni utente poteva votare 5 volte durante la serata. Con la possibilità poi di inviare un ulteriore voto (uno solo) durante la finalissima tra i protagonisti della top 5 di Sanremo 2024. In tanti hanno fatto sapere però che solo i 5 voti precedenti alla finalissima sono stati tenuti in considerazione, mentre gli altri no perché il credito telefonico ha subito variazioni. Prelievo conteggiato poi a televoto concluso, qualche giorno dopo.

In base all’ipotesi resa nota da Striscia la Notizia i 700 mila voti mancanti potrebbero aver alterato il risultato della classifica finale, sebbene radio e stampa abbiano premiato Angelina Mango ribaltando il risultato del televoto che premiava Geolier.

Da qui la trasmissione si è posta una domanda: con i voti di cui tanto si parla ci sarebbe potuta essere una classifica diversa? Le 700 mila preferenze avrebbero potuto ribaltare il podio di Sanremo 2024?

A questo punto Striscia la Notizia ha avanzato l’idea di un piano B per togliere ogni sospetto sul televoto. Una soluzione secondo il TG satirico ci sarebbe come riporta il regolamento del Festival. Ovvero annullare il televoto e tenere in considerazione solo il suffragio di radio e sala stampa (che come detto per lo più erano a favore di Angelina Mango).

Vedremo se ci sarà un chiarimento ulteriore dalla Rai, anche se pare difficile che a distanza di un mese si possa arrivare alla conclusione suggerita.