Vincenzo Chianese | 4 Marzo 2024

La canzone di Renga e Nek è l’unica tra quelle in gara al Festival di Sanremo 2024 non presente nella Top100 Fimi

In queste settimane le canzoni di Sanremo 2024 stanno scalando le classifiche. Tuttavia l’unico brano tra quelli in gara alla kermesse non presente in Top100 Fimi è quello di Renga e Nek.

È trascorso quasi un mese da quando il Festival di Sanremo 2024 è terminato, tuttavia si sta ancora parlando della kermesse musicale. Quest’anno infatti la manifestazione ha ottenuto un successo incredibile, raggiungendo numeri da capogiro grazie soprattutto ad Amadeus, che ha fatto per l’ennesima volta centro. Nel mentre in queste settimane le canzoni in gara al Festival della canzone italiana stanno scalando le classifiche musicali e per diversi artisti sono arrivati importanti riconoscimenti.

Ancora oggi i brani che abbiamo ascoltato durante la settimana sanremese stanno facendo ballare e cantare tutto il pubblico, segno dunque che hanno convinto a pieno. Tuttavia sui social qualcuno ha notato un dettaglio che sta facendo discutere e che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A distanza di quasi un mese dalla fine del Festival, tutte le canzoni in gara a Sanremo 2024 sono ancora tutte nella Top100 Fimi. Tutte, però, fatta eccezione di una. Gli unici a non essere ancora in classifica sono infatti Renga e Nek, che come sappiamo quest’anno hanno partecipato per la prima volta insieme alla kermesse, presentando il pezzo inedito Pazzo di te. Ciò nonostante però sappiamo bene che i due artisti hanno fatto la storia della musica italiana e da anni sono nel cuore del grande pubblico.

Nei prossimi mesi come se non bastasse proprio il duo partirà per una lunga tournée e i due artisti gireranno l’Italia intera con una serie di attesissimi live. Nel mentre, a seguito della partecipazione al Festival, Renga e Nek hanno anche rilasciato la riedizione del disco RengaNek, che ha avuto un ottimo successo.