PAZZO DI TE canzone Renga e Nek Sanremo 2024: testo

Vincenzo Chianese | 6 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Per la prima volta al Festival arriva un duo d’eccezione. Tra i Big in gara a Sanremo 2024 ci saranno infatti anche Renga e Nek che presenteranno la canzone Pazzo Di Te. Ecco cosa sappiamo sul brano, dal testo al significato.

Pazzo Di Te testo canzone Renga e Nek

Sono dei veri veterani del Festival, ma quest’anno partecipano per la prima volta a Sanremo 2024 insieme. Di chi parliamo? Naturalmente di Francesco Renga e di Nek. Il duo, che da ormai diverso tempo collabora insieme, sul palco dell’Ariston presenterà la canzone Pazzo Di Te, già attesissima dai fan.

Ecco un estratto del testo del brano:

L’amore è stupido

Ma ti fa piangere

Prima sorride e poi

Ti vuole uccidere

L’amore è inutile

È irresponsabile

Tu chiedi aiuto ma

Lui non sa dartene

E per questo anch’io

Sono pazzo di te

E non sai come vorrei farne a meno

E lo sa solo Dio

Chi è più pazzo di me

Il testo di Pazzo Di Te è stato scritto non solo da Renga e Nek ma anche da D. Mancino e D. Faini. Il pezzo sarà anche contenuto nella nuova edizione del disco RengaNek, in uscita il 9 febbraio.

Significato di Pazzo Di Te

Dopo aver letto una parte del testo di Pazzo Di Te è giunta l’ora di scoprire il significato della canzone di Renga e Nek in gara a Sanremo 2024.

Il brano, come spiega Francesco, parla di un amore assoluto, che viene però descritto come stupido, inutile, irresponsabile e allo stesso tempo nobile e fragile. Queste le dichiarazioni di Renga in merito, rilasciate a Rai Play:

“La canzone parla di un amore assoluto e ne parla in maniera quasi provocatoria, partendo dagli aspetti negativi dell’amore, ma che rendono ancora più vero questo sentimento gigantesco. Questo è l’amore grande, sincero, che non ha bisogno di nulla e non chiede nulla”.

Renga e Nek intanto si stanno preparando al Festival. Ma come è nata questa unione? Andiamo a scoprirlo.

Le parole di Renga e Nek prima di Sanremo 2024

In attesa di ascoltare la canzone Pazzo Di Te, Renga e Nek hanno parlato anche di questa loro inedita collaborazione. Proprio Filippo Neviani sempre nel corso dell’intervista a Rai Play ha affermato:

“Ci piace stare insieme e cantare insieme. Siamo qui per celebrare le nostre carriere. Ci siamo ritrovati questa estate ad avere la canzone tra le mani e abbiamo capito che poteva rappresentarci a Sanremo”.

Non è mancato il commento di Renga, che ha aggiunto: “Questa partecipazione è figlia di un’amicizia. Amadeus ci teneva d’occhio già dal Sanremo scorso. Questo invito è una novità, nonostante siamo entrambi veterani”.

Non resta dunque che attendere per scoprire come Renga e Nek ci stupiranno.

I Big in gara a Sanremo 2024

Quest’anno sono ben 30 i Big in gara a Sanremo 2024. Ma chi sono e quali sono i titoli di tutte le loro canzoni? Scopriamolo insieme:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

E poi: Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

A Renga e Nek facciamo un grande in bocca al lupo certi che la canzone Pazzo Di Te conquisterà il pubblico.