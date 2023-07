Sanremo

Andrea Sanna | 4 Luglio 2023

Sanremo 2024

Secondo le indiscrezioni sarebbero in corso le trattative per avere Meghan Markle a Sanremo 2024. Dopo lo scorso anno Amadeus ci riprova

Meghan Markle a Sanremo 2024

7 mesi di attesa sono tanti ancora, eppure si parla già con insistenza di Sanremo 2024 non solo degli artisti in gara. C’è grande interesse delle presunte co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco del Teatro Ariston. Tra loro spunta nuovamente il nome di un volto internazionale: Meghan Markle! Sì, avete letto bene.

A lanciare i sospetti è Dagospia. Nella rubrica “Pillole di gossip”, curata dal giornalista Ivan Rota, si è parlato proprio della possibilità di vedere la Duchessa di Sussex a Sanremo 2024. Ma non solo. Perché stando a quanto trapela sembrerebbe persino ci siano delle trattative in corso. Dalle indiscrezioni riportate dal sito di Roberto D’Agostino parrebbe persino lo scorso anno lo stesso Amadeus in persona sarebbe volato a Londra per prendere contatti con l’attrice. Ma in quel caso non se ne fece nulla.

Oltretutto, soffermandoci sulla medesima indiscrezione, pare che questo rifiuto nella precedente edizione sarebbe scaturito a causa dell’esoso cachet. Ora però circola voce che il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024 ci stia nuovamente riprovando. Riuscirà in questa impresa? Chissà che le contrattazioni stavolta non possano avere un esito differente. C’è chi ci spera!

A oggi dunque è tutto un work in progress e i preparativi per il Festival di Sanremo 2024 sono già iniziati. Pian piano scopriremo tutte le novità da Amadeus in persona, mediante gli annunci al TG1, che daranno vita alla kermesse canora. Conosciamo per esempio già per certe alcune modifiche al regolamento, così come alcuni nomi su chi potrebbe affiancare il conduttore sul palco più prestigioso d’Italia.

Si fanno i nomi di due note artiste italiane come Elodie e Arisa. Ma si è vociferato anche l’impiego di Andrea Delogu ed Ema Stokholma. Insomma una situazione tutta in divenire e al momento non vi sono conferme, sebbene si tratti di nomi decisamente molto interessanti. Certa è invece la presenza di Fiorello a Sanremo 2024. Lo showman arriverà nella serata conclusiva della manifestazione. Tra l’altro se nella prossima stagione televisiva rivedremo anche Viva Rai 2 con una nuova stagione, ampio spazio potrebbe essere dedicato nuovamente al Festival, come già successo.

Il nuovo Festival di Sanremo 2024 sta prendendo forma e chissà quante sorprese ci attenderanno!