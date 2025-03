Brunori Sas è uno degli artisti più celebri e amati degli ultimi anni. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Ecco le informazioni circa la sua età, la sua vita privata e su dove seguirlo su Instagram.

Chi è Brunori Sas

Nome e Cognome: Dario Brunori

Nome d’arte: Brunori Sas

Data di nascita: 28 settembre 1977

Luogo di nascita: Cosenza

Età: 47 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 72kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: cantautore e produttore musicale

Fidanzata: è impegnato con Simona Marrazzo

Figli: ha una figlia, Fiammetta

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @brunorisas

Brunori Sas età e biografia

Conosciamo meglio Brunori Sas. Il suo vero nome è Dario Brunori ed è nato il 28 settembre 1977 a Cosenza. Ma quanti anni ha dunque? La sua età è di 47 anni. La sua altezza è pari a 1 metro e 75 centimetri, mentre il suo peso è pari a 72kg.

Sappiamo che ha frequentato l’Università degli Studi di Siena dove ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio

Ma dove vive il cantautore oggi? Attualmente Dario abita in Calabria.

Ma sapete perché ha scelto questo nome d’arte e perché si chiama così? Il nome Brunori Sas è un omaggio all’impresa edile dei suoi genitori.

Vita privata

Andiamo a scoprire di più sulla vita privata di Brunori Sas.

In molti si chiedono se il cantautore abbia una moglie. Da anni l’artista è legato sentimentalmente a Simona Marrazzo, che collabora con lui ai suoi lavori discografici.

La coppia ha avuto una figlia, Fiammetta, nata nell’ottobre del 2021.

Dove seguire Brunori Sas: Instagram e social

Se vi state chiedendo dove seguire Brunori Sas, ora ve lo sveliamo noi.

Il modo più semplice per restare in contattato con il cantante sono ovviamente i social e in particolare Instagram.

Tuttavia l’artista ha anche un sito ufficiale, che viene costantemente aggiornato con tutte le news sulla carriera di Dario. Sul portale è anche possibile trovare le date dei concerti 2025. I biglietti per i live sono acquistabili su TicketOne.

Carriera

La carriera di Brunori Sas inizia ufficialmente nel 2003, quando debutta con il collettivo virtuale italo-svizzero Minuta. In seguito nel 2005 fonda con Matteo Zanobini e Francesca Storai la band Blume, con cui pubblica l’album In tedesco vuol dire fiore.

Nel 2009 dà il via alla sua carriera solista e pubblica l’album d’esordio Vol. 1. Due anni più tardi esce invece il disco Vol. 2 – Poveri Cristi. Nel 2012 è autore della colonna sonora di È nata una star?

A seguire nel 2014 pubblica l’album Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi, che ottiene un ottimo successo. Al disco segue un lungo tour di club, che registra il tutto esaurito a ogni data.

A gennaio 2017 esce il progetto A casa tutto bene, che vince il Disco d’Oro. Ad aprile del 2018 debutta con il programma Brunori Sa, in onda in seconda serata su Rai 3.

Sanremo 2019

L’8 febbraio 2019 Brunori Sas si esibisce al Teatro Ariston, in occasione della serata dedicata ai duetti del Festival di Sanremo, insieme agli Zen Circus. Gli artisti presentano così la canzone L’amore è una dittatura che si classifica diciassettesima.

A dicembre dello stesso anno esce il disco Cip!, che contiene la canzone Per due che come noi. Nel 2021 esce invece un album dedicato alla figlia Fiammetta, che riprende i brani di Cip! rivisitati in chiave acustica. Nel 2022 esce invece l’Ep Cheap! che contiene 5 brani.

Durante il corso del 2024 pubblica diverse canzoni, tra cui La ghigliottina e Il morso di Tyson.

Album e canzoni

Andiamo a rivedere gli album pubblicati da Brunori Sas nel corso della sua carriera:

Vol. 1, Vol. 2 – Poveri Cristi, Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi, A casa tutto bene, Cip! e Cheap!

Queste invece alcune delle sue canzoni più celebri:

Kurt Cobain, Per due che come noi, La ghigliottina, Il morso di Tyson, La verità, Arrivederci tristezza.

Brunori Sas a Sanremo 2025

A febbraio 2025 Brunori Sas sarà tra i Big in gara al Festival di Sanremo. Per la prima volta il cantautore prenderà parte alla kermesse musicale e sul palco dell’Ariston presenterà la canzone inedita L’albero delle noci.

Ma non solo. Nel corso della kermesse il cantautore si esibirà con Dimartino e Riccardo Sinigallia in occasione della serata delle cover e dei duetti. Il trio presenterà una rivisitazione de L’anno che verrà di Lucio Dalla.

I concorrenti di Sanremo 2025

Ben 29 quest’anno i concorrenti che partecipano al Festival di Sanremo 2025. Facciamo dunque la conoscenza di tutti i Big in gara e vediamo quali sono le canzoni che proporranno nel corso della kermesse musicale:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti al Festival è ancora molto lunga: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille vote ancora”.

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Tra quattro Nuove Proposte di Sanremo 2025 ci sono invece:

Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.

Il percorso di Brunori Sas a Sanremo 2025

Martedì 11 febbraio inizia il percorso di Brunori Sas al Festival di Sanremo 2025. Ma cosa succederà durante l’esperienza del cantautore? Si è classificato terzo.