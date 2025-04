In queste ore uno dei Big in gara al Festival di Sanremo 2025 ha raccontato di aver sempre buttato via i fiori, rivelando anche il perché di questo curioso gesto.

Parla un Big in gara a Sanremo 2025

Sono ormai trascorsi più di due mesi dalla fine del Festival di Sanremo 2025 e in queste settimane il grande pubblico sta continuando ad ascoltare i brani in gara alla kermesse musicale. Alcuni dei Big infatti stanno scalando le classifiche e per molti di loro sono arrivate numerose certificazioni. In queste ore intanto proprio uno degli artisti che ha preso parte alla manifestazione è finito al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? L’aver rivelato di aver sempre buttato i fiori che gli venivano consegnanti non appena scendeva dal palco.

A fare questa sorprendente confessione è stato Shablo, che come sappiamo ha partecipato a Sanremo 2025 insieme agli amici e colleghi Guè, Joshua e Tormento con il brano La mia parola. Il rapper, ospite a Stasera c’è Cattelan su Raidue, ha raccontato di aver ricevuto il consiglio di buttare via i fiori da Giorgia. Ecco le dichiarazioni di Shablo, che naturalmente non sono passate inosservate e hanno colto di sorpresa anche lo stesso Alessandro Cattelan:

“Sanremo è stata una bella esperienza, da vivere almeno una volta nella vita. Se sono arrivati consigli da altri artisti? Sì, da Giorgia. Mi ha detto di buttare via subito i fiori perché portano sfiga. C’è stata una sera in cui si è visto che mentre stavo uscendo li ho buttati subito”.

Sembrerebbe dunque che diversi Big in gara al Festival abbiano l’usanza di gettare via i fiori una volta scesi dal palco. Il pubblico intanto continua a godersi le canzoni di Sanremo 2025 e senza dubbio anche nelle prossime settimane questi brani continueranno a farci cantare a squarciagola.