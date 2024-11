Siamo agli sgoccioli ormai. Molto presto Carlo Conti annuncerà i Big che saranno al Festival di Sanremo 2025. Ma quando verranno svelati? Ora abbiamo una data, finalmente!

Sanremo 2025, quando saranno annunciati i Big

Quando saranno annunciati i Big in gara al Festival di Sanremo 2025? Manca davvero pochissimo! In attesa della nuova edizione della kermesse canora, in programma dall’11 al 15 febbraio, abbiamo finalmente la data in cui verranno svelati i cantanti in gara. Ed è prima di quanto possiate immaginare.

Luca Dondoni a La Volta Buona lo aveva accennato qualche giorno fa, quando si è parlato di Sanremo 2025: “A me è arrivata voce che Carlo Conti anticiperà la comunicazione dei nomi dei cantanti di Sanremo in un Tg1 delle prossime settimane”

C’è da dire che il direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana aveva parlato dell’inizio del mese di dicembre. Lo aveva fatto in più occasioni, ma non era mai stato troppo preciso. Quindi al momento era davvero un rebus. Ora però Carlo Conti in persona ha rivelato quando annuncerà i Big in gara a Sanremo 2025. Come vuole la tradizione sarà rispettato il collegamento con il TG1 delle 13.30 e la notizia arriverà il 1 dicembre. Quindi tra esattamente un mese.

Al momento però è bene ricordare che avremo solo i nomi dei partecipanti che vedremo a Sanremo 2025. Non saranno date altre indicazioni ulteriori. Le canzoni, per esempio, così come i duetti della serata cover, saranno annunciati solo più più avanti.

Le indiscrezioni non mancano sui protagonisti così come su ospiti e co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti a Sanremo 2025. Al momento però il presentatore non si è lasciato andare ad alcuna indiscrezione sugli artisti che calcheranno il palco più prestigioso e sognato d’Italia!

Sale la “febbre” del Festival di Sanremo 2025. Chi saranno i Big scelti da Conti? Lo scopriremo prestissimo!