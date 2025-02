Jessica Morlacchi ha raccontato questa sera la sua vita e il momento in cui la sua carriera ha subito una battuta d’arresto. Ecco le sue lacrime e l’esibizione che ha tolto il fiato a tutto il pubblico.

Il passato di Jessica Morlacchi

La puntata di questa sera del Grande Fratello è proseguita con il racconto dalla ‘linea della vita’ di Jessica Morlacchi. La cantante, infatti, ha ricordato di aver vissuto una parte della sua gioventù sulla cresta dell’onda grazie ai Gazosa. Suo padre ha scoperto la sua dote nel canto e da lì è partito un grande sogno che, però, preso si è trasformato in qualcosa di molto diverso:

“Vinciamo, non ci saremmo mai aspettati un successo così grande, eravamo troppo piccoli per vivere una cosa così forte. Eravamo quattro ragazzini, forse era troppo per noi così all’improvviso.

Mi trovo sul palco, non mi sento le gambe e percepisco un blocco allo stomaco. Ho il primo attacco di panico e un altro ancora. Ho detto ai miei genitori che non volevo più salire sul palco perché stavo male”.

Una vita, quella di Jessica, fatta di musica, tanto amore ma anche momenti difficili ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/nLP2vS5ncD — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 10, 2025

Dal quel momento il palco per Jessica Morlacchi non è stato più lo stesso e la vita si è trasformata: “Una sorta di discesa, c’era tanto letto e tante tapparelle abbassate. Non vivevo più“. Per fortuna oggi sta meglio anche grazie all’aiuto degli esperti e lei stessa ha consigliato di andare in terapia perché questo genere di aiuto è essenziale.

Alla fine ha raggiunto gli altri inquilini per esibirsi sulle note di una emozionante canzone.