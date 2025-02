Testo e significato di Se t’innamori muori di Noemi, in gara a Sanremo 2025

La canzone di Noemi a Sanremo 2025 ha come titolo Se t’innamori muori. Ecco tutti i dettagli di testo e significato del brano.

Se t’innamori muori testo canzone Noemi

Altro gradita partecipazione al Festival di Sanremo nel 2025 è quello di Noemi con Se t’innamori muori. La cantante ha deciso di riprovarci a 15 anni dalla sua primissima partecipazione alla kermesse canora (con tanti ritorni nel corso degli anni)

“Perché in fondo sai, che se, sto qua,

Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,

Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.

Perché è impossibile scordare quelle notti,

Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,

La sensazione che se ti innamori muori,

Serenamente”.

Sapete chi ha scritto Se t’innamori muori di Noemi? Autori di questo brano sono Blanco, Mahmood e M. Zocca. A TV Sorrisi e Canzoni a riguardo ha raccontato quanto segue:

«Siamo amici e ci confidiamo, quindi nel testo ci sono temi che mi sono molto cari. All’inizio c’è una frase che fa riferimento alla maternità, e ricordo bene di averne parlato con Ale (Mahmood, ndr). È un tema su cui ho iniziato a interrogarmi perché per noi donne è complicato gestire il lavoro e i figli».

Significato Se t’innamori muori di Noemi

Conoscete il significato di Se t’innamori muori di Noemi? La canzone, come rivelato dalla stessa artista, racchiude l’importanza di vivere la vita senza dare peso alle paure.

Nello specifico parla dell’abbandono sereno che si prova quando ci si innamora di qualcuno, anche se ci si trova a vivere una fase di vulnerabilità, si accetta la sfida per capire così come andrà a finire.

Le parole di Noemi prima di Sanremo 2025

Ai microfoni di RaiPlay Noemi ha raccontato le sue impressioni prima di Sanremo. La cantante ha rivelato che partecipare a così tanti Festival la rende davvero molto orgogliosa, perché essere scelta è una grande soddisfazione.

Sicuramente crede che i talent possano essere un punto di partenza importante per arrivare in alto, ma ci possono essere tanti altri percorsi alternativi da affrontare. Pensa peraltro che l’avvento dei social, di certo è stato importante anche sotto questo punto di vista.

Infine a Carlo Conti ha riservato dei complimenti per questo Festival, consigliandogli di divertirsi.

I Big a Sanremo 2025

Sanremo 2025 chi vede tra i suoi partecipanti. Qui l’elenco di tutti i Big in gara:

