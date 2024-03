Sanremo 2025, spunta il nome di Gigi D’Alessio per la conduzione

Sanremo

Vincenzo Chianese | 1 Marzo 2024

Sanremo 2025

In queste ore in rete è spuntato a sorpresa il nome di Gigi D’Alessio per la conduzione del Festival di Sanremo 2025

Numerose in queste settimane sono le indiscrezioni circa il conduttore del Festival di Sanremo 2025 e adesso nella rosa dei candidati spunta anche il nome di Gigi D’Alessio.

Gigi D’Alessio a Sanremo 2025?

Nonostante l’ultima edizione del Festival della canzone italiana si sia appena conclusa, l’attenzione è già rivolta a Sanremo 2025. Sappiamo bene infatti che Amadeus ha annunciato una pausa dalla kermesse e il prossimo anno dunque un nuovo volto prenderà il posto del presentatore, che per ben 5 volte di fila ha portato a casa risultati strabilianti. Già molte in rete sono le indiscrezioni su quello che potrebbe accadere e allo stesso tempo diverse sono già state le smentite.

Inizialmente infatti a girare sul web è stato il nome di Laura Pausini. La cantante romagnola tuttavia ha rivelato che non sarà alla conduzione del Festival, avendo già in programma altri impegni. A smentire il proprio coinvolgimento alla kermesse sono stati in seguito Antonella Clerici e Carlo Conti, che non sembrerebbero essere intenzionati a tornare, almeno per il momento, sul palco dell’Ariston.

Sul tavolo, in lizza per la conduzione di Sanremo 2025, restano ancora Paolo Bonolis, Milly Carlucci e Alessandro Cattelan, che di certo è già uno di favoriti dal pubblico. In queste ore però a sorpresa a spuntare è un altro nome bomba. Secondo Il Fatto Quotidiano infatti ad arrivare al Festival nelle vesti di conduttore potrebbe essere nientemeno che Gigi D’Alessio. Tuttavia il portale fa un’importante precisazione. Stando a quanto si legge, i vertici Rai vorrebbero separare la conduzione dalla direzione artistica, che di conseguenza potrebbe essere affidata a un altro volto.

C’è chi scommette però che D’Alessio, qualora si mostrasse interessato, accetterebbe solo il pacchetto completo. Attualmente dobbiamo precisare che il celebre cantautore non ha ancora commentato le voci di corridoio, che al momento dunque restano tali.