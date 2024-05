Sanremo

Vincenzo Chianese | 23 Maggio 2024

Sanremo 2025

Ecco chi ci sarebbe stato, secondo le indiscrezioni, in lizza per la conduzione del Festival di Sanremo 2025 prima di Carlo Conti

Stando a un retroscena emerso in queste ore, in lizza per la conduzione di Sanremo 2025 prima di Conti ci sarebbero stati altri tre grandissimi nomi.

Il retroscena su Sanremo 2025

Ieri mattina, dopo settimane di gossip e indiscrezioni, è stato annunciato che Carlo Conti assumerà il ruolo di conduttore e di direttore artistico del Festival di Sanremo 2025 e 2026. Sui social dunque in queste ore non si parla altro che della kermesse e in molti si chiedono già cosa potrebbe accadere. Il presentatore nel mentre ha già dato alcune prime anticipazioni, che non sono passate inosservate. Conti ha infatti fatto sapere che al suo fianco non ci saranno né Leonardo Pieraccioni né Giorgio Panariello. Ma non solo. Carlo ha anche svelato che apporterà delle modifiche al regolamento, che verrà comunicato prossimamente.

Mentre attendiamo di capire cosa succederà, in queste ore è accaduto qualcosa di inaspettato, che sta facendo già discutere. Nel corso del programma radiofonico Password 2.0, in onda su RTL 102.5, Gabriele Parpiglia ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

Stando a quanto ha affermato il giornalista, pare che prima di Carlo Conti in lizza per la conduzione di Sanremo 2025 ci fossero altri tre grandi nomi. Il primo è quello di Paolo Bonolis, che stando a quanto comunicato avrebbe dovuto prendere in mano le redini del Festival per ben tre anni di fila. Ma non solo. Pare infatti che al fianco del presentatore di Avanti un altro, almeno per il primo anno, ci sarebbe dovuto essere nientemeno che Damiano David dei Maneskin! Secondo Parpiglia, i due si sarebbero anche incontrati a una cena e avrebbero parlato a lungo di musica. La proposta di avere Bonolis e David alla conduzione della kermesse sembrava aver affascinato anche la Rai. Ma non è ancora finita.

Oltre a Paolo e a Damiano a salire sul palco dell’Ariston sarebbe dovuta essere anche una donna. Di chi parliamo? Di Antonella Clerici. Tuttavia in corso d’opera le cose sono improvvisamente cambiate.

La scelta finale è infatti ricaduta su Carlo Conti, che senza dubbio svolgerà un ottimo lavoro. Ma come ci stupirà dunque il conduttore? Non resta che attendere per scoprirlo e nel mentre fargli un enorme in bocca al lupo.