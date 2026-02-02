Poco fa, sui social, Carlo Conti ha lasciato intendere che Can Yaman potrebbe essere uno dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026.

Can Yaman a Sanremo 2026

Siamo ormai entrati ufficialmente nel mese del Festival di Sanremo 2026 e in questi giorni gli annunci di Carlo Conti si stanno facendo sempre più numerosi. Solo poche ore fa il conduttore e direttore artistico ha svelato i duetti dei Big, che vedremo durante la quarta serata della kermesse, quella delle cover. Oggi, come se non bastasse, è arrivato un nuovo spoiler e stavolta sembrerebbe che il presentatore abbia fatto il colpaccio.

Con un post condiviso sui suoi profili social, Conti ha annunciato che Can Yaman sarà uno dei co-conduttori del Festival. Con uno scatto che ha fatto sorridere il web, Carlo, travestito da Sandokan, ha lasciato intendere che il celebre attore turco, reduce dal successo della fiction andata in onda su Rai 1, salirà sul palco del Teatro Ariston al suo fianco.

Can Yaman tornerà con Sandokan 2

In attesa di vedere Can Yaman sul palco di Sanremo 2026, poche settimane fa Elena Bucaccio, produttrice esecutiva di Sandokan, ha confermato l’arrivo della stagione numero 2. Queste le sue dichiarazioni in merito:

«Posso dire che l’amore di Sandokan e Marianna sarà messo a dura prova perché ci sarà un’altra grande figura femminile che entrerà in questa storia. Una figura sorprendente. Ripeto, l’amore dei nostri due eroi sarà messo a dura prova. Nel cast ci saranno delle new entry, per dare vita a una storia completamente nuova. Ma rivedremo anche i quattro protagonisti: Sandokan, Marianna, Lord Brooke e Yanez».

LEGGI ANCHE: Laura Pausini omaggerà Giorgio Armani a Sanremo 2026

Stando a quanto è emerso, le riprese di Sandokan 2 dovrebbero iniziare il prossimo maggio e la messa in onda dei nuovi episodi è prevista per il 2027.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.