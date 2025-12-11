Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti fanno un passo indietro, chi ci sarà al loro posto

Il format pensato per il Festival di Sanremo 2026 con le ‘figlie di’ si trasforma. Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti hanno rinunciato, ma chi prenderà il loro posto? Spuntano i nuovi nomi.

Sanremo 2026, Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti rinunciano

Il Festival di Sanremo 2026 è già in fermento e la macchina organizzativa sta lavorando per arricchire l’evento con nuove idee e format innovativi. Tra le ipotesi più interessanti, infatti, c’era quella di un programma condotto dalle “figlie di” personalità famose, con Jolanda Renga, Aurora Ramazzotti e Anna Lou Castoldi in prima linea.

Tuttavia, le cose sembrano essere cambiate, e il progetto, che inizialmente sembrava destinato a diventare realtà, ha dovuto fare i conti con vari imprevisti. Ecco cosa ha riportato Giuseppe Candela sulla rivista Chi nella rubrica “C’è chi dice…”

Il format con le “Figlie di”

Il format pensato per Sanremo 2026 prevedeva tre volti giovani e già noti al grande pubblico: Jolanda Renga, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, e Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento.

Questo trio avrebbe avuto il compito di condurre un programma collegato al Festival, intervistando gli artisti e portando il pubblico dietro le quinte dell’Ariston. Si trattava di un’occasione importante per ognuna di loro.

Dopo l’annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremo, la situazione è cambiata. Il nome di Francesco Renga, padre di Jolanda, tra i cantanti in gara, ha sollevato dubbi legittimi riguardo a un possibile conflitto di interessi.

Questo avrebbe spinto la giovane Jolanda a fare un passo indietro, rinunciando al suo ruolo nel format, per evitare di creare imbarazzi o percezioni negative. Ma non solo: anche Aurora Ramazzotti pare abbia scelto di declinare l’invito, pur non specificando ufficialmente le motivazioni della sua scelta. In sostanza, la proposta originale ha perso due delle sue protagoniste principali.

Anna Lou Castoldi resta, chi ci sarà al posto di Jolanda e Aurora?

Con il forfait di Jolanda Renga e Aurora Ramazzotti, Anna Lou Castoldi rimane l’unica conduttrice ancora in corsa per il format. Dopo aver partecipato a Ballando con le stelle, Anna Lou ha dimostrato una grande predisposizione per il mondo dello spettacolo.

Nel frattempo, si stanno facendo i nomi di possibili sostitute per le due figure mancanti. Tra le candidate secondo la rivista ci sarebbero l’attrice Nicole Rossi e Elisa Maino, influencer e fidanzata del rapper Bresh. L’ipotesi di vederle al fianco di Anna Lou Castoldi potrebbe rappresentare una soluzione interessante.

La Rai potrebbe optare per altre soluzioni per arricchire il Festival di Sanremo 2026 e renderlo ancora più spettacolare e coinvolgente.

