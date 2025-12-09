Per la gioia dei fan niente più “rumors”: una settimana fa Carlo Conti ha sciolto le riserve e confermato la…

Per la gioia dei fan niente più “rumors”: una settimana fa Carlo Conti ha sciolto le riserve e confermato la presenza della coppia d’oro della Gen Z: LDA e Aka 7even: L’Ariston si prepara ad accogliere i “due Luca” con grande fervore

Il dado è tratto. Con l’annuncio ufficiale della lista dei 30 Big in gara al TG1, il direttore artistico ha confermato quello che fino a ieri era solo il sogno dei fan: LDA e Aka 7even parteciperanno al Festival di Sanremo 2026 come unico artista, in duetto. Non si tratta più di indiscrezioni: i due ex talenti di Amici, amici nella vita e ora colleghi sul palco più prestigioso d’Italia, sono pronti a sfidare i giganti della musica italiana nella settantaseiesima edizione della kermesse.

Da “Amici” all’Ariston: Il Grande Salto (questa volta insieme)

La notizia ha mandato in tilt i social media nel giro di pochi minuti. Per Luca D’Alessio e Luca Marzano, questa partecipazione rappresenta la consacrazione definitiva di un percorso artistico che ha saputo evolversi oltre l’etichetta del talent show. La loro forza? Una “bromance” autentica. Diversi per stile ma complementari nell’anima. LDA: Porta la melodia italiana, già tanti successi alle spalle, il calore di Napoli e una scrittura pop sempre più matura. Mentre Aka 7even: Contribuisce con il suo tocco urban, ritmico e una vocalità graffiante dal respiro internazionale.

Lo stesso Gigi D’Alessio, padre di LDA ha espresso, dopo la news ufficiale, la sua ammirazione nei confronti del figlio tramite una dolcissima story su Instagram. “Essere confermati tra i Big è un onore immenso. Farlo insieme rende tutto meno spaventoso e molto più divertente. Porteremo la nostra verità su quel palco.” – (così hanno dichiarato i due artisti a caldo sui social).

L’Analisi: Perché Conti li ha voluti a tutti i costi

Carlo Conti non lascia nulla al caso. Inserire LDA e Aka 7even nella lista ufficiale risponde a una strategia ben precisa per il suo Sanremo 2026: Intercettare il pubblico giovane: I due artisti muovono numeri impressionanti sulle piattaforme di streaming. Avere loro in gara garantisce l’attenzione della fascia 15-30 anni, fondamentale per lo share. La quota “Hit Radiofonica”: Con i loro precedenti (da Loca a Quello che fa male), è quasi matematico che il loro brano sarà uno dei più trasmessi dalle radio già dal giorno dopo la prima esibizione. E infine Il fattore emotivo: La storia di due amici che realizzano un sogno insieme è una narrazione potente che piace al pubblico generalista di Rai 1, perfetto per lo storytelling del Festival.

Cosa sappiamo del brano?

Sebbene il titolo sia ancora top secret (probabilmente lo sveleranno durante la finale di Sanremo Giovani), gli addetti ai lavori scommettono su un brano uptempo ma con un testo denso di significato. Ci si aspetta un mix tra le sonorità latineggianti e urban care ad Aka e le aperture melodiche tipiche di LDA, il tutto condito dall’orchestra diretta, presumibilmente, da un maestro capace di valorizzare il ritmo. Sanremo 2026 (sarà anche quest’anno il bravissimo Francesco D’Alessio?) Non ci resta che aspettare, augurando buon lavoro a Luca D’Alesso (Lda) e Aka 7ven.

Riflettori sul gossip

Ma adesso passiamo al gossip, quello che piace tanto ai nostri lettori: Dimenticate le gemelle: i due Luca arrivano al Festival ufficialmente single. E dopo la gaffe virale del TG1, la loro amicizia è l’unica vera “love story” di questa edizione. Se fino a qualche mese fa li immaginavamo salire le scale dell’Ariston mano nella mano con le gemelle Galluccio, la realtà di questo Sanremo 2026 ci consegna uno scenario completamente diverso. LDA e Aka 7even sono tornati “su piazza”. Le storie con Miriam e Francesca sono giunte al capolinea (con tanto di conferma sofferta di LDA a Verissimo e il silenzio social di Aka), trasformando la loro partecipazione in qualcosa di diverso: non più una “festa di famiglia”, ma la rivincita di due ventenni che curano le ferite del cuore con la musica.

Il “Club dei Cuori Infranti” diventa Musica

La notizia della loro singletudine ha riacceso i radar del gossip. I bookmaker non scommettono solo sul vincitore del Festival, ma anche su chi sarà la prima a conquistare un invito nel backstage dei due “Big”. Ma per ora, la priorità è la chimica artistica. La rottura con le rispettive storiche fidanzate potrebbe aver dato al brano in gara una sfumatura malinconica e autentica che prima non potevamo immaginare.

NOTA SIMPATICA Il caso virale: “Ma chi è quello nella foto?”

A rendere l’atmosfera più leggera ci ha pensato, involontariamente, il TG1. Proprio durante l’annuncio ufficiale dei Big, la grafica ha commesso un errore che è già storia dei meme: accanto alla foto di LDA non è apparsa quella di Aka 7even, ma quella dell’attore Stefano Scala. La reazione dei due è stata immediata e geniale. Invece di offendersi, hanno postato un video insieme: LDA: “Aò, ma chi è questo? Dov’è il mio Luca? Aka 7even: “Evidentemente sono cambiato parecchio dopo che sono tornato single!” Il risultato? Hanno già vinto il premio simpatia ancora prima di iniziare. Sarà stata una trovata del FantaSanremo?

Sanremo single

Di certo senza fidanzate al seguito da gestire, i due artisti sembrano pronti a scatenarsi. L’Ariston si prepara ad accogliere la versione più libera e “wild” di LDA e Aka. Si vocifera di nottate in giro per Sanremo post-esibizione e di una gestione dei social totalmente anarchica.

In conclusione, Sanremo 2026 ha trovato i suoi protagonisti: belli, bravi, famosi e… clamorosamente single. Donne dell’Ariston, siete avvisate.

Armando Sanchez