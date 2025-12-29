Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, a febbraio Olly potrebbe tornare sul palco del Teatro Ariston in occasione della serata d’apertura del Festival di Sanremo 2026.

Olly sarà a Sanremo 2026?

Mancano due mesi alla partenza del Festival di Sanremo 2026 e tutto inizia ad essere pronto per il ritorno dell’evento musicale dell’anno. Come è noto, alla conduzione e alla direzione artistica della kermesse musicale ci sarà nuovamente Carlo Conti, che ha tuttavia già dichiarato che questo sarà il suo ultimo anno in riviera. Nel mentre i 30 Big in gara hanno svelato i titoli dei brani che presenteranno sul palco dell’Ariston e di certo non mancheranno tantissime emozioni. In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore a farsi largo sui social è stato un gossip che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto ha fatto sapere Giuseppe Candela nel corso della sua rubrica C’è chi dice, pubblicata sul settimanale Chi, a febbraio, in occasione del Festival, a tornare sul palco potrebbe essere nientemeno Olly. Il vincitore dell’ultima edizione infatti potrebbe fare ritorno all’Ariston come ospite e potrebbe esibirsi proprio con Balorda nostalgia o con un medley dei suoi successi.

Sempre stando a quanto si legge, l’arrivo di Olly sarebbe previsto proprio in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2026, martedì 24 febbraio. Al momento tuttavia né la Rai, né Conti, né tanto meno lo staff del cantante hanno confermato le voci di corridoio. Di certo però in molti vorrebbero rivedere il giovane artista sul palco dell’Ariston, che solo lo scorso anno l’ha visto vincitore della kermesse.

A breve intanto il conduttore annuncerà i nomi delle co-conduttrici che lo affiancheranno nel corso delle cinque serate e non sono esclusi colpi di scena.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.