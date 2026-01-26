Secondo le ultime news emerse, sul palco del Festival di Sanremo 2026 sarebbe previsto il ritorno di Sabrina Ferilli. Ma non solo. Si parla anche di un duetto speciale tra Laura Pausini e Achille Lauro, che promette di commuovere tutto il pubblico.

Le ultime news su Sanremo 2026

A distanza di un mese dalla partenza del Festival di Sanremo 2026, iniziano a trapelare le prime informazioni su quello che vedremo sul palco del Teatro Ariston. Nel corso delle cinque serate della kermesse musicale infatti non mancheranno tantissime sorprese ed emozioni e di certo anche quest’anno la gara canora italiana più seguita al mondo non deluderà le aspettative.

A rilevale le ultime news sul Festival è stato Vanity Fair, che ha annunciato il ritorno di un’amatissima protagonista della televisione. Di chi parliamo? Nientemeno che di Sabrina Ferilli. L’attrice, reduce dal successo della fiction A Testa Alta, stando a quanto si legge, dopo la partecipazione del 2022, potrebbe tornare all’Ariston nel corso della quarta serata, quella dedicata alla cover. Secondo quanto riferito, la Ferilli potrebbe salire sul palco insieme a Tommaso Paradiso, ma al momento non è ancora chiaro in che ruolo.

Sempre secondo Vanity Fair, ad arrivare a Sanremo 2026 potrebbe essere anche Luca Argentero. L’attore potrebbe infatti essere ospite del Festival in una veste speciale, quella di ambasciatore della fiction italiana nel mondo.

Il duetto Laura Pausini-Achille Lauro

Ad arricchire questa edizione del Festival della canzone italiana sarà Laura Pausini. Come è noto, la cantante affiancherà Carlo Conti per tutte le cinque serate come co-conduttrice e di certo ne vedremo di belle.

Tra le sorprese previste, come si legge, ci sarebbe anche un duetto con uno degli artisti più amati del momento: Achille Lauro. I due dovrebbe esibirsi sulle note dell’iconica 16 Marzo, brano contenuto anche in Io Canto 2, il nuovo disco di cover che la Pausini rilascerà il 6 febbraio. L’esibizione si preannuncia essere una delle più emozionanti di questa edizione di Sanremo 2026 e senza dubbio già in molti attendono con ansia di scoprire come ci stupiranno Laura e Lauro.

