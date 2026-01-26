Se dovesse vincere il Festival di Sanremo 2026, Levante andrà all’Eurovision? La cantante dice no e svela il motivo

Levante dice no all’Eurovision in caso di vittoria a Sanremo

È stata chiara Levante: no all’Eurovision in caso di vittoria del Festival di Sanremo 2026 svelando il motivo di questa sua scelta. La cantante che vedremo sul palco con il brano “Sei tu”, ha escluso ogni remota possibilità di partecipare alla manifestazione internazionale che vedremo dal 12 al 16 maggio a Vienna.

Claudia Lagona, nome all’anagrafe della cantautrice e scrittrice ha voluto fare chiarezza sul perché non sia intenzionata a prendere parte alla kermesse semmai dovesse trionfare al Festival.

LEGGI ANCHE: Renato Zero vede Enrica Bonaccorti tra il pubblico e ferma il concerto per andare ad abbracciarla

Il motivo del no di Levante

All’Adnkronos, Levante ha detto “no” all’Eurovision in caso di vittoria a Sanremo, spiegando quanto segue: «È una manifestazione molto più politicizzata di quanto si pensi», ha esordito.

«E siccome di mezzo c’è un Paese che negli ultimi tempi ha creato drammi giganteschi e un genocidio, non si può fare finta di niente. Non l’ho mai fatto. Non ce la faccio ad andare a “casa del ladro”».

Levante quindi ha posto l’attenzione sulla partecipazione di Israele, Paese che non è mai stato escluso dall’Eurovision e che sarà rappresentato da Noam Bettan.

Se alcuni non credono che gli artisti non debbano essere coinvolti in queste questioni, c’è chi come Levante dice no all’Eurovision nel caso in cui Israele dovesse essere coinvolto.

La cantante si prepara a Sanremo e al nuovo disco

In ogni caso Levante (Eurovision a parte) è carica per questo Festival di Sanremo 2026. Dopo aver già partecipato nel 2020 e nel 2023, quello di quest’anno per lei ha qualcosa di davvero speciale.

«Lo stato d’animo è di puro entusiasmo. Torno perché vorrei modificare l’ultimo ricordo che ho del mio Sanremo del ’23, quando ero in balia di troppe emozioni dovute al post partum. Allora non ero cosciente di quello che stavo attraversando. Oggi, guardando a quel periodo con più distanza, e senza voler banalizzare la depressione post partum, guardo a quella difficoltà con tenerezza. Voglio tornare sul palco di Sanremo con l’entusiasmo, col sorriso, che tra l’altro sono cose che mi contraddistinguono quotidianamente», ha detto Levante dopo il no all’Eurovision.

Intanto ad attenderla dopo il Festival tanti impegni, tra cui il nuovo album Dell’amore, il fallimento e altri passi di danza e un nuovo tour nei club italiani.

CREDITI FOTO: Angela Platania / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.