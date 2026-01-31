Oggi, in diretta al TG1, Carlo Conti ha rivelato la lista completa dei duetti di Sanremo 2026. Ecco chi salirà sul palco insieme ai Big.

I duetti di Sanremo 2026

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. In questi giorni Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, sta svelando le ultime novità di questa edizione, che promette grandi emozioni.

Oggi intanto, in collegamento al TG1, il presentatore ha rivelato la lista completa dei duetti, che vedremo nel corso della quarta serata della gara canora, quella delle cover. Ma chi salirà dunque sul palco del Teatro Ariston insieme ai Big e cosa canteranno? Scopriamolo:

Arisa con Il coro teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xnax

Ermal Meta con Dardust – Golden hour

Fedez & Mașini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

LEGGI ANCHE: Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata

Tutti i duetti della serata cover

Ma non è finita qui. Andiamo a scoprire come prosegue l’elenco della serata duetti di Sanremo 2026:

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita

LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

Levante con Gaia – I maschi

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

Maria Antonietta & Colombre con Brunori SAS – Il mondo

E infine sul palco di Sanremo 2026 vedremo i seguenti duetti:

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

Raf con The Kolors – The riddle

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci – Baila morena

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho

Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & band – Vita

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.