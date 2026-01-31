Oggi, in diretta al TG1, Carlo Conti ha rivelato la lista completa dei duetti di Sanremo 2026. Ecco chi salirà sul palco insieme ai Big.

I duetti di Sanremo 2026

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. In questi giorni Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, sta svelando le ultime novità di questa edizione, che promette grandi emozioni.

Oggi intanto, in collegamento al TG1, il presentatore ha rivelato la lista completa dei duetti, che vedremo nel corso della quarta serata della gara canora, quella delle cover. Ma chi salirà dunque sul palco del Teatro Ariston insieme ai Big e cosa canteranno? Scopriamolo:

Arisa con Il coro teatro Regio di ParmaQuello che le donne non dicono
Bambole di Pezza con Cristina D’AvenaOcchi di gatto
Chiello con MorganMi sono innamorato di te
Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio BossoSu di noi
Ditonellapiaga con TonyPitonyThe lady is a tramp
Eddie Brock con Fabrizio MoroPortami via
Elettra Lamborghini con Las KetchupAserejé
Enrico Nigiotti con AlfaEn e Xnax
Ermal Meta con DardustGolden hour
Fedez & Mașini con Stjepan HauserMeravigliosa creatura

LEGGI ANCHE: Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata

Tutti i duetti della serata cover

Ma non è finita qui. Andiamo a scoprire come prosegue l’elenco della serata duetti di Sanremo 2026:

Francesco Renga con Giusy FerreriRagazzo solo, ragazza sola
Fulminacci con Francesca FagnaniParole parole
J-Ax con Ligera County FamE la vita, la vita
LDA & Aka7even con Tullio De PiscopoAndamento lento
Leo Gassmann con AielloEra già tutto previsto
Levante con GaiaI maschi
Luchè con Gianluca GrignaniFalco a metà
Malika Ayane con Claudio SantamariaMi sei scoppiato dentro al cuore
Mara Sattei con MecnaL’ultimo bacio
Maria Antonietta & Colombre con Brunori SASIl mondo

E infine sul palco di Sanremo 2026 vedremo i seguenti duetti:

Michele Bravi con Fiorella MannoiaDomani è un altro giorno
Nayt con Joan ThieleLa canzone dell’amore perduto
Patty Pravo con Timofej AndrijashenkoTi lascio una canzone
Raf con The KolorsThe riddle
Sal Da Vinci con Michele ZarrilloCinque giorni
Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy PaciBaila morena
Sayf con Alex Britti e Mario BiondiHit the road Jack
Serena Brancale con Gregory Porter e DeliaBesame mucho
Tommaso Paradiso con StadioL’ultima luna
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & bandVita

Seguite Novella 2000 anche su: FacebookInstagram e X.