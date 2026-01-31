Sanremo 2026, rivelata la lista completa dei duetti
Il nuovo annuncio di Carlo Conti
Oggi, in diretta al TG1, Carlo Conti ha rivelato la lista completa dei duetti di Sanremo 2026. Ecco chi salirà sul palco insieme ai Big.
I duetti di Sanremo 2026
Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. In questi giorni Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, sta svelando le ultime novità di questa edizione, che promette grandi emozioni.
Oggi intanto, in collegamento al TG1, il presentatore ha rivelato la lista completa dei duetti, che vedremo nel corso della quarta serata della gara canora, quella delle cover. Ma chi salirà dunque sul palco del Teatro Ariston insieme ai Big e cosa canteranno? Scopriamolo:
Arisa con Il coro teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto
Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te
Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp
Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via
Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé
Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xnax
Ermal Meta con Dardust – Golden hour
Fedez & Mașini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
LEGGI ANCHE: Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata
Tutti i duetti della serata cover
Ma non è finita qui. Andiamo a scoprire come prosegue l’elenco della serata duetti di Sanremo 2026:
Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole
J-Ax con Ligera County Fam – E la vita, la vita
LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto
Levante con Gaia – I maschi
Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore
Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
Maria Antonietta & Colombre con Brunori SAS – Il mondo
E infine sul palco di Sanremo 2026 vedremo i seguenti duetti:
Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto
Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
Raf con The Kolors – The riddle
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci – Baila morena
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack
Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho
Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna
Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & band – Vita
Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.