Il TG3 ha commesso una gaffe. Durante un servizio dedicato a Serena Brancale, presto in gara al Festival di Sanremo, hanno mostrato la foto dell’imitatrice Maryna a Tale e Quale Show. E non è tardata ad arrivare la reazione di quest’ultima…

La gaffe del TG3 su Serena Brancale

Durante una recente edizione del TG3 gli addetti ai lavori hanno commesso una gaffe. Il conduttore Paolo Basi stava raccontando le ultime novità relative al Festival di Sanremo 2026, dove vedremo protagonista Serena Brancale con il brano “Qui con me”.

Dopo aver parlato della presenza di Achille Lauro per la seconda serata accanto a Carlo Conti e Laura Pausini alla co-conduzione, ecco che il presentatore del telegiornale ha menzionato la cantautrice.

“Si prepara a tornare all’Ariston anche Serena Brancale, con un brano più introspettivo”, ha annunciato Pasi.

Ed è qui che è arrivata la gaffe. Mentre pronunciava queste parole, infatti, sul monitor è spuntata fuori l’immagine di Maryna, influencer e concorrente di Tale e Quale Show che ha imitato proprio l’artista in una delle puntate.

La reazione di Maryna

Ovviamente l’accaduto non è passato inosservato. La foto scelta dalla regia del TG3 che ritraeva l’influencer Maryna durante l’imitazione a Tale e Quale mentre vestiva i panni di Serena Brancale, è diventata virale.

Lo scambio di persona ha attirato l’attenzione dei telespettatori e ha provocato anche la reazione da parte di Maryna, che sui social non ha potuto fare a meno di commentare. Proprio lei ha condiviso il frame del TG e ironicamente ha scritto: “È tutto vero, hanno messo la mia foto al posto della Brancale! E comunque, se vi servisse una controfigura per Sanremo, io ci sono”.

Storia Instagram Maryna dopo la gaffe su Serena Brancale

Così come successo con Aka7even al TG1, anche con Serena Brancale c’è stato uno scambio di persona ma stavolta il piccolo incidente di percorso si è verificato al TG3.

