Su Shazam e su Apple Music quali sono i brani più cercati? Ecco qual è la top 5 dei più cercati e ascoltati. Entriamo nello specifico.

Shazam: la top 5 dei brani più cercati di Sanremo 2026

Questa sera scopriremo il vincitore del Festival di Sanremo 2026, intanto a parlare sono le varie classifiche musicali. Su Shazam qual è la top 5 dei brani più cercati di questa kermesse?

LEGGI ANCHE: Il bacio tra Levante e Gaia è stato censurato? La cantante in gara e il regista di Sanremo fanno chiarezza

Finalmente a poche ore dalla finale di Sanremo 2026, abbiamo finalmente dei risultati particolarmente interessanti e indicativi. E si tratta di brani decisamente molto forti e apprezzati da parte del pubblico. Ecco qui nel dettagli i primi cinque più ricercati da parte degli utenti e degli ascoltatori di musica su Shazam:

1. Tu mi piaci tanto di Sayf,

di 2. Che fastidio! di Ditonellapiaga ,

di , 3. Ossessione di Samurai Jay,

di 4. Per Sempre sì di Sal Da Vinci

di 5. Stupida Sfortuna di Fulminacci.

Ma non è finita qui. Perché anche su Apple Music ci sono dei dati molto interessanti e non tanto differenti rispetto alla classifica in questione appena riportata.

Apple Music, la classifica dei 5 brani più ascoltati

Non cambia tantissimo nemmeno su Apple Music. Anche in questo caso nella top 5, a parte qualche piccolo cambiamento, vediamo bene o male le stesse identiche canzoni di Sanremo 2026. Ecco la classifica chi prevede:

1. Ossessione (Samurai Jay)

(Samurai Jay) 2. Tu mi piaci tanto (Sayf)

(Sayf) 3. Che fastidio! (Ditonellapiaga)

(Ditonellapiaga) 4. Labirinto (Luchè)

(Luchè) 5. Male Necessario (Fedez & Marco Masini)

LEGGI ANCHE: Sanremo 2027, stasera verrà annunciato il conduttore

Dunque si passa tra vari generi musicali in queste due speciali top 5 di Sanremo 2025.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.