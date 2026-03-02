Cosa succede veramente nel backstage del Festival di Sanremo 2026? In un’intervista Michele Bravi ne ha parlato e ha fatto alcune interessanti (e inaspettate) rivelazioni: “Bel clima tra i cantanti? Che falsi”.

Michele Bravi parla del backstage di Sanremo

Uno degli appuntamenti fissi dei cantanti del Festival di Sanremo 2026 è la breve intervista per Rai Radio 2 con Ema Stokholma e Gino Castaldo subito dopo l’esibizione sul palco del Teatro Ariston. Durante la finale, Michele Bravi ha raggiunto lo spazio e ha fatto delle rivelazioni interessanti sul backstage della kermesse canora.

Gino Castaldo ha fatto notare all’ospite come quest’anno tra gli artisti in gara sembra esserci davvero una bella armonia e rapporto: “Quello che noi abbiamo percepito da quello che ci raccontate è che quest’anno tra di voi c’è proprio un bel clima“.

Michele Bravi però non si è detto così d’accordo e ha smentito le parole del conduttore di Rai Radio 2. Non è entrato troppo nei dettagli, ma quel che basta per mettere la pulce all’orecchio degli amanti del Festival di Sanremo:

“Falsi, ma è falso, mai vero. Io non dirò altro, ma lì dietro succedono tante cose. Voi dovreste fare questo programma nei camerini. Dovreste venire dietro le quinte, ma con le telecamere nascoste però. Entrate, fate firmare a tutti una liberatoria in cui dite che a prescindere da tutto, potrete usare ogni immagine. Vi dico che sarebbe divertentissimo“.

Le parole del cantante

Ema Stokholma, giustamente incuriosita come molti, ha chiesto qualche dettaglio in più a Michele Bravi. Pur senza fare nomi, ha provato a domandargli cosa succede nei camerini, senza fare nomi.

A quel punto Michele Bravi ha cercato di cambiare argomento e parlato piuttosto di un problema che coinvolge tutti i cantanti in gara, ovvero quello dei bagni:

“La prima cosa che posso dirti e che va svelata, è che in camerino noi cantanti non abbiamo il bagno! Se ti chiamano al primo turno è tutto ok, va tutto bene e stai tranquillo. Già verso fine serata inizia ad essere importante la situazione. I bagni sono in fondo al corridoio dei camerini. Nel camerino noi abbiamo solo un lavandino…”.

Ancor prima che terminasse la frase, Ema Stokholma ha interrotto Michele Bravi scherzandoci su. Tutti gli occhi però sono puntati su quanto sarebbe successo davvero nel backstage di Sanremo 2026. Qualcuno tra i cantanti svelerà la verità prima o poi?

