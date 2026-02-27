Lo sketch a Sanremo 2026 tra Carlo Conti e la finta Maria De Filippi diventa un caso mediatico: il pubblico invoca il conduttore di Affari Tuoi per il post-Conti

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 passerà alla storia non solo per la musica, ma per una vera e propria investitura tele-politica avvenuta in diretta nazionale. Mentre la tensione per la classifica provvisoria saliva, il palco dell’Ariston si è trasformato nel teatro di un siparietto che profuma di futuro. L’ingresso di Vincenzo De Lucia, magistrale nei panni di una pungente Maria De Filippi, ha rotto gli indugi su quello che molti addetti ai lavori definiscono ormai un segreto di Pulcinella: il passaggio di testimone verso la gestione di Stefano De Martino.

Le buste di Queen Mary e le frecciate ad Amadeus

Il momento comico è stato costruito su una struttura narrativa solida, tipica dei grandi varietà. La “falsa” Maria ha consegnato a Carlo Conti una serie di buste simboliche, partendo da una multa per “eccesso di velocità” nella conduzione, chiara risposta alle critiche sui tempi troppo ritmati di questa edizione. Non è mancato il pepe sulla concorrenza: una lettera anonima attribuita ad Amadeus ha ironizzato sui dati auditel della sua nuova avventura sul Nove, scatenando il riso della platea. Anche il “pacco” inviato da un Al Bano (immaginariamente) risentito per l’esclusione ha aggiunto quel pizzico di polemica.

“Sono Affari Suoi”: il gioco di parole che chiude il cerchio

Il culmine della serata è arrivato con la lettura della missiva destinata al direttore artistico del 2027. Al grido di “Stefano!” partito spontaneamente dalla galleria, De Lucia ha risposto con riferimenti precisi al mondo di Affari Tuoi, citando crocchette per cani e costumi da ballerina. La chiusa “Vabbè, lo scopriremo… sono Affari Suoi” è un gioco di parole che lascia poco spazio all’immaginazione. Carlo Conti, con un sorriso, ha avallato uno scenario che i vertici Rai sembrano aver già tracciato: l’era De Martino è pronta a prendersi il teatro più importante d’Italia, trasformando una gag in una strategia di comunicazione perfetta.

