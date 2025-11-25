Su Rai 2 stasera, in seconda serata e subito dopo Belve, vedremo la terza puntata di Sanremo Giovani 2025: chi sono i cantanti che si esibiscono questa volta? Scopriamoli insieme.

I cantanti della terza puntata di Sanremo Giovani 2025

Mentre vi stiamo svelando qualche dettaglio sulla puntata di Belve, stasera su Rai 2 c’è un altro appuntamento imperdibile e riguarda Sanremo Giovani. Poco dopo il programma condotto da Francesca Fagnani andrà in onda infatti il programma musicale che vede alla guida Gianluca Gazzoli.

Disponibile su Rai 2, Rai Radio 2 e RaiPlay, Sanremo Giovani vedrà salire sul paco anche stasera sei concorrenti. Ma le esibizioni di quali giovani artisti andremo a vedere nel dettaglio?

Presso la Sala A di Via Asiago a Roma vedremo sfidarsi nel dettaglio Cainero con Nuntannamurà, CARO WOW con la sua Cupido, ma anche Deddè con Ddoje Criature. Poi ancora a Sanremo Giovani in terza puntata stasera ci saranno anche Mimì con Sottovoce, Petit che porterà sul palco Un bel casino e Welo con Emigrato.

Ovviamente gli artisti citati in gara a Sanremo Giovani saranno giudicati da una commissione musicale formata da: Carolina Rey, Daniele Battaglia, Ema Stokholma, Enrico Cremolesi e Manona Moslehi. Insieme a loro i “giurati fuori onda”, Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

Solo al termine del quarto appuntamento di Sanremo Giovani 2025, che andrà in onda sempre in seconda serata precisamente fino al 2 dicembre, conosceremo la lista dei 12 protagonisti che canteranno nella semifinale del 9 dicembre.

La puntata conclusiva si terrà invece il 14 novembre con Sarà Sanremo e andrà in onda su Rai 1. Accederanno soltanto 6 cantanti, mentre invece i due giovani finalisti espressi da Area Sanremo andranno di diritto al Festival 2026 nella categoria Nuove Proposte.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.