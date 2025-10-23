Finalmente ci siamo! Sanremo Giovani 2026 si avvicina e sono stati annunciati i 34 artisti in gara: leggi l’elenco completo, con tante nuove proposte che provengono dai talent di Amici e X Factor.

Sanremo Giovani: gli artisti selezionati

Più di 500 domande e ieri sera la RAI ha annunciato chi sono i 34 artisti (33 singoli, 15 donne, 18 uomini e 1 gruppo) selezionati per Sanremo Giovani 2026. Come ogni anno molte delle nuove proposte arrivano dai talent show: per X Factor ci sono Bove, cmqmartina, Disco Club Paradiso e la vincitrice Mimì. Mentre la quota Amici di Maria De Filippi è rappresentata da Antonia, Deddè, Petit, Nicoló Filippucci e Senza Cri.

Ma leggiamo tutti i nomi e le canzoni che portano in gara a Sanremo Giovani 2026:

Agèlo con Lo distruggo

Alunno con Bonnie & Clyde

AMSI con PIZZA AMERICANA

Angelica Bove con Mattone

Antonia con Luoghi Perduti

Axel con Laurearsi

Cainero con Nuntannamurura

CARO WOW con CUPIDO

cmqmartina con RADIO EROTICA

COLA SIEL con AZZURRO

Deddè con Ddoje Criature

Disco Club Paradiso con Mademoiselle

EYELINE con FINCHÉ DURA

Jeson con Inizialmente Tu

Joseph con Fenomenale

LA MESSA con Maria

Lea Gavinno con Amico Lonfanto

I cantanti scelti

E ancora tra gli artisti di Sanremo Giovani troviamo:

Maddalena con SENTI MENTI

MARCO MILLIE con LONELY BOY

Mimì con SOTTOVOCE

Nicolò Filippucci con Laguna

NIMSAY con AHAVA

OCCHI con Ullala

Petit con UN BEL CASINO

PRINCIPE con Mon Amour

Renato D’Amico con Bacio Piccolino

Rondine con MALEPAROLE

Seltzam con Scusa mamma

SENZA CRI con SPIAGGE

SENZA CRI con Buona Vita (Appare due volte con due brani)

TARA con Mezza Luna

North Sky con GIMME 5

Welo con EMIGRATO

Xhovana with EGO

Come ha fatto sapere il sito della Rai, al termine della prossima scrematura il numero delle nuove proposte si ridurrà da 34 a 24 e poi partiranno le 5 puntate di Sanremo Giovani in onda dal prossimo 11 novembre su Rai Due con la conduzione di Gianluca Gazzoli. Solo due artisti, però, calcheranno il palco dell’Ariston e si giocheranno poi la vittoria finale.