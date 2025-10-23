Finalmente ci siamo! Sanremo Giovani 2026 si avvicina e sono stati annunciati i 34 artisti in gara: leggi l’elenco completo, con tante nuove proposte che provengono dai talent di Amici e X Factor.

Sanremo Giovani: gli artisti selezionati

Più di 500 domande e ieri sera la RAI ha annunciato chi sono i 34 artisti (33 singoli, 15 donne, 18 uomini e 1 gruppo) selezionati per Sanremo Giovani 2026. Come ogni anno molte delle nuove proposte arrivano dai talent show: per X Factor ci sono Bove, cmqmartina, Disco Club Paradiso e la vincitrice Mimì. Mentre la quota Amici di Maria De Filippi è rappresentata da Antonia, Deddè, Petit, Nicoló Filippucci e Senza Cri.

Ma leggiamo tutti i nomi e le canzoni che portano in gara a Sanremo Giovani 2026:

  • Agèlo con Lo distruggo
  • Alunno con Bonnie & Clyde
  • AMSI con PIZZA AMERICANA
  • Angelica Bove con Mattone
  • Antonia con Luoghi Perduti
  • Axel con Laurearsi
  • Cainero con Nuntannamurura
  • CARO WOW con CUPIDO
  • cmqmartina con RADIO EROTICA
  • COLA SIEL con AZZURRO
  • Deddè con Ddoje Criature
  • Disco Club Paradiso con Mademoiselle
  • EYELINE con FINCHÉ DURA
  • Jeson con Inizialmente Tu
  • Joseph con Fenomenale
  • LA MESSA con Maria
  • Lea Gavinno con Amico Lonfanto

I cantanti scelti

E ancora tra gli artisti di Sanremo Giovani troviamo:

  • Maddalena con SENTI MENTI
  • MARCO MILLIE con LONELY BOY
  • Mimì con SOTTOVOCE
  • Nicolò Filippucci con Laguna
  • NIMSAY con AHAVA
  • OCCHI con Ullala
  • Petit con UN BEL CASINO
  • PRINCIPE con Mon Amour
  • Renato D’Amico con Bacio Piccolino
  • Rondine con MALEPAROLE
  • Seltzam con Scusa mamma
  • SENZA CRI con SPIAGGE
  • SENZA CRI con Buona Vita (Appare due volte con due brani)
  • TARA con Mezza Luna
  • North Sky con GIMME 5
  • Welo con EMIGRATO
  • Xhovana with EGO

Come ha fatto sapere il sito della Rai, al termine della prossima scrematura il numero delle nuove proposte si ridurrà da 34 a 24 e poi partiranno le 5 puntate di Sanremo Giovani in onda dal prossimo 11 novembre su Rai Due con la conduzione di Gianluca Gazzoli. Solo due artisti, però, calcheranno il palco dell’Ariston e si giocheranno poi la vittoria finale.