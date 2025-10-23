Sanremo Giovani: tra i 34 artisti selezionati tanti ex di Amici e volti di X Factor
Finalmente ci siamo! Sanremo Giovani 2026 si avvicina e sono stati annunciati i 34 artisti in gara: leggi l’elenco completo, con tante nuove proposte che provengono dai talent di Amici e X Factor.
Più di 500 domande e ieri sera la RAI ha annunciato chi sono i 34 artisti (33 singoli, 15 donne, 18 uomini e 1 gruppo) selezionati per Sanremo Giovani 2026. Come ogni anno molte delle nuove proposte arrivano dai talent show: per X Factor ci sono Bove, cmqmartina, Disco Club Paradiso e la vincitrice Mimì. Mentre la quota Amici di Maria De Filippi è rappresentata da Antonia, Deddè, Petit, Nicoló Filippucci e Senza Cri.
Ma leggiamo tutti i nomi e le canzoni che portano in gara a Sanremo Giovani 2026:
- Agèlo con Lo distruggo
- Alunno con Bonnie & Clyde
- AMSI con PIZZA AMERICANA
- Angelica Bove con Mattone
- Antonia con Luoghi Perduti
- Axel con Laurearsi
- Cainero con Nuntannamurura
- CARO WOW con CUPIDO
- cmqmartina con RADIO EROTICA
- COLA SIEL con AZZURRO
- Deddè con Ddoje Criature
- Disco Club Paradiso con Mademoiselle
- EYELINE con FINCHÉ DURA
- Jeson con Inizialmente Tu
- Joseph con Fenomenale
- LA MESSA con Maria
- Lea Gavinno con Amico Lonfanto
E ancora tra gli artisti di Sanremo Giovani troviamo:
- Maddalena con SENTI MENTI
- MARCO MILLIE con LONELY BOY
- Mimì con SOTTOVOCE
- Nicolò Filippucci con Laguna
- NIMSAY con AHAVA
- OCCHI con Ullala
- Petit con UN BEL CASINO
- PRINCIPE con Mon Amour
- Renato D’Amico con Bacio Piccolino
- Rondine con MALEPAROLE
- Seltzam con Scusa mamma
- SENZA CRI con SPIAGGE
- SENZA CRI con Buona Vita (Appare due volte con due brani)
- TARA con Mezza Luna
- North Sky con GIMME 5
- Welo con EMIGRATO
- Xhovana with EGO
Come ha fatto sapere il sito della Rai, al termine della prossima scrematura il numero delle nuove proposte si ridurrà da 34 a 24 e poi partiranno le 5 puntate di Sanremo Giovani in onda dal prossimo 11 novembre su Rai Due con la conduzione di Gianluca Gazzoli. Solo due artisti, però, calcheranno il palco dell’Ariston e si giocheranno poi la vittoria finale.