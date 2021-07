Katia Ricciarelli scende in campo per aiutare il Santa Lucia Basket di Roma, una delle prime e storiche squadre di atleti in carrozzina. Il soprano ha deciso di accogliere l’appello del presidente della squadra Giulio Sanna Alì e dell’allenatore Gianluca Palazzi per risollevare le sorti del team.

La squadra lamenta la mancanza dei mezzi necessari a migliorare le condizioni di gioco dei suoi componenti. Nonostante le ripetute proteste e pur considerando lo stato dei giocatori, il Santa Lucia Basket non dispone infatti di adeguati spogliatoi, né di uno spazio da riservare agli avversari durante le partite.

La serata a Canale

La Ricciarelli, insieme ai tenori Francesco Zingariello e Alberto Zanetti, sarà perciò ospite d’onore della Notte in Rosa. Una serata di raccolta fondi che si terrà il 1° Agosto alla Fiera del Pesco nel Comune di Canale, nella provincia di Cuneo, in Piemonte.

Organizzato con il sostegno del sindaco Enrico Faccenda, della dottoressa Lara Coscia e del senatore Marco Perosino, l’evento vedrà Katia Ricciarelli esibirsi sulle arie più celebri della lirica.

Katia Ricciarelli con gli organizzatori della Notte in Rosa e i rappresentanti del Santa Lucia Basket

Il ricavato della serata andrà non solo al Santa Lucia Basket, ma anche alle Sorelle Missionarie Pie Discepole in Burkina Faso.

L’ex moglie di Pippo Baudo, che ha avuto il piacere di frequentare per qualche tempo il gruppo di atleti in carrozzina, ha dichiarato:

“Dovremmo prendere ispirazione dalla loro forza motivazionale, che è un vero esempio per chi vuole superare gli ostacoli della propria vita quotidiana”.

Appuntamento quindi al primo del prossimo mese, per una serata che già si preannuncia suggestiva, elegante, ma soprattutto ispirata dalle migliori intenzioni.

