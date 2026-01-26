Prima corteggiatrice, poi tronista: ecco chi è Sara Gaudenzi di Uomini e Donne

Come corteggiatrice il suo percorso è stato breve, ma le è stato proposto subito il trono, che ha accettato! Ecco chi è Sara Guadenzi, tronista di Uomini e Donne: età, vita privata, carriera, il passato a Miss Italia, il legame con Gianmarco Steri e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Sara Gaudenzi

Nome e Cognome: Sara Gaudenzi

Data di nascita: 1998

Luogo di nascita: Civitavecchia (Roma)

Età: 27 anni

Altezza: 1 metro e 74 centimetri

Segno zodiacale: Non conosciamo il suo segno zodiacale

Professione: modella

Fidanzato: Sara è single

Tatuaggi: Sara ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @sara_gaude

Sara Gaudenzi età e biografia

Quanti anni ha e come si chiama di cognome Sara, la tronista di Uomini e Donne 2025/2026? Lei si chiama Sara Gaudenzi, è nata a Civitavecchia (Roma) nel 1998 e la sua età oggi è di 27 anni. Non sappiamo la data di nascita completa, purtroppo, così come il suo segno zodiacale.

Conosciamo invece l’altezza, dato che pare sia alta 1 metro e 74 centimetri.

Sul percorso di studi sappiamo che ha frequentato il Liceo di scienze umane, dove si è diplomata e poi ha frequentato delle Accademie di moda, cinema e TV. Dal profilo Threads si legge anche “Lettere moderne, arte e spettacolo”.

Vita privata

Andando invece a scoprire qualcosa inerente alla sua vita privata, non sappiamo moltissimo di Sara di Uomini e Donne. È molto legata alla sua nonna, come mostrato in alcuni video sui social.

Oggi Sara Gaudenzi di Uomini e Donne ovviamente non ha un fidanzato. La tronista è single, come richiesto dal regolamento del programma.

Tra le altre curiosità, come si legge su MetaMagazine, Sara ha praticato hip hop per circa 10 anni a livello agonistico, ma anche nuoto e pallavolo. Ama ballare e uscire con i suoi amici. Uno dei suoi sogni nel cassetto è quello di diventare attrice.

Dove seguire Sara di Uomini e Donne: Instagram e social

Vanta già un buon numero di follower sul suo profilo Instagram, sintomo dunque che è già abbastanza conosciuta anche a seguito della sua partecipazione a Miss Italia e non solo.

In generale pubblica di tanto in tanto selfie, immagini dove mette in mostra il fisico e non solo.

In molti hanno notato, peraltro, come segnalato da Lorenzo Pugnaloni, un particolare legame tra Sara e l’ex tronista di Uomini e Donne, Gianmarco Steri. Guardando tra i follower e i seguiti si è visto infatti che lei segue lui e viceversa.

Forse sono amici o conoscenti? Al momento non è dato saperlo!

Carriera

In quanto alla carriera di Sara Gaudenzi di Uomini e Donne possiamo dire che dopo il diploma di scienze umane, ha frequentato delle Accademie di moda, cinema e TV, come si legge nella biografia.

Nel corso della sua giovane carriera pare aver posato per diversi brand ed è stata coinvolta in qualche progetto. Ma ha evidentemente partecipato anche a tanti concorsi di bellezza, come Miss Italia.

Sembrerebbe essere una tifosa della Roma. Sul suo profilo Instagram abbiamo trovato delle foto allo stadio. Peraltro ha anche posato come modella per la campagna delle maglie della squadra in passato.

Miss Italia

Sbirciando sul suo profilo Instagram abbiamo scoperto che è diventata Miss Rocchetta nel 2017. Ciò le ha dunque aperto le porte per Miss Italia.

Sara Gaudenzi a Uomini e Donne

Arrivata a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Flavio Ubirti, i due non sembrano mai essersi presi in realtà. Lei ha mostrato di non essere disposta ad accontentarsi, mentre lui si è detto determinato a conquistarla.

Il tutto però si è concluso con un nulla di fatto e discussioni, che hanno portato poi a Sara ad auto eliminarsi e diventare in seguito la tronista di Uomini e Donne, su richiesta di Maria De Filippi, come svelato da Lorenzo Pugnaloni.

I tronisti di Uomini e Donne

Nel parterre di Uomini e Donne chi sono i tronisti dell’edizione 2025/2026? A sedersi sul trono l’ex tentatore Flavio Ubirti, poi ancora Cristiana Anania e a seguire Sara, che ha sostituito Rosario Guglielmi (cacciato dopo una segnalazione a pochi minuti dal suo arrivo).

Il percorso di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne

Scesa inizialmente come corteggiatrice di Flavio Ubirti, dopo una serie di eventi, Sara Gaudenzi ha deciso di auto-eliminarsi dal programma. A quel punto Maria le ha proposto di sedersi sul trono e lei, senza batter ciglio, ha accettato subito.

Chi sceglierà?