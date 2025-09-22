Quest’oggi lunedì 22 settembre 2025 si è tenuta una nuova registrazione. Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne. Tenetevi forte perché è successo davvero di tutto!

Anticipazioni Uomini e Donne 22 settembre

Mentre oggi su Canale 5 abbiamo assistito alla prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne dove abbiamo conosciuto i primi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania, corteggiatori (tra loro un ex di Temptation Island) e grandi ritorni nel parterre, si è tenuta una nuova registrazione.

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni anche in questa puntata dopo la “cacciata flash” di Rosario Guglielmi dal ruolo di tronista, eccoci con un altro risvolto choc. Pare infatti che la corteggiatrice di Flavio, Sara Gaudenzi abbia deciso di auto-eliminarsi. Clamorosamente alla stessa Maria ha proposto di sedersi sul trono, in base a quanto riferiscono le anticipazioni di Uomini e Donne. La sua decisione? Ovviamente lei ha accettato subito.

Dovrebbe essere la prima volta che si verifica, peraltro, un fatto del genere a Uomini e Donne. Le anticipazioni ancora informano che proprio Ubirti aveva portato in esterna sia Sara che Nicole Belloni (anche lei ex tentatrice di Temptation Island).

Cristiana Anania invece è uscita con Federico e il esterna il corteggiatore ha avuto da ridire sul rivale in amore, Jakub, dicendo che secondo lui si sta prendendo gioco della tronista e non sarebbe in alcun modo interessato a lei.

Questo sicuramente scaturirà delle dinamiche interessanti. Ma le altre anticipazioni di Uomini e Donne? Andiamo avanti…

Le anticipazioni del Trono Over

Non solo Trono Classico, anche il Trono Over ha regalato tante emozioni nel dating show!

Come riferiscono le anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni c’è stato spazio anche per Gemma Galgani. È uscita nuovamente con Mario Lenti, ma in amicizia. Non c’è stato alcun ritorno di fiamma o intenzione di riprendere la conoscenza.

Magda, intanto, sta proseguendo la sua frequentazione con Sebastiano Mignosa, con il quale esce.

Nel frattempo come si legge dalle anticipazioni, Federico Mastrostefano ha eliminato qualcuno. È uscito persino con Barbara De Santi, ma ha poi deciso di chiudere la conoscenza. Non ha intenzione di proseguire nemmeno con Rosanna Siino e con Veronica. A quanto pare la sua preferenza è ricaduta su Agnese De Pasquale, dando così l’esclusiva.