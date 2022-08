Sara Tommasi madrina dei Party Italiani all’Hard Rock Cafè di Sharm

Sara Tommasi e Antonio Orso a Sharm

A metà del mese scorso Sara Tommasi annunciava a mezzo stampa di trasferirsi in Egitto, nella fattispecie al Domina Coral Bay di Sharm-el-Sheik. Qui la showgirl, assieme al marito e manager Antonio Orso, ha spiegato di aver acquistato una casa sul paradisiaco sfondo del Mar Rosso e con tanto di piscina. Un modo per realizzare il vecchio sogno “di vivere al mare e con il sole trecento sessantacinque giorni all’anno!”, ha spiegato entusiasta.

Ebbene, sempre dall’Egitto la showgirl ricomincia a lavorare ad eventi esclusivi in qualità di madrina. “Antonio è un manager specializzato in Diritto dello spettacolo”, ha chiarito al Corriere dell’Umbria, “e ha la fortuna di poter lavorare tramite pc e telefono. Qui, poi, collabora come art director con l’Hard Rock Cafè di Nabq-Sharm El Sheik, per le feste italiane dal nome ‘Finimondo’. Anche io ci lavoro”, ha aggiunto, “e spesso sarò presente in veste di madrina”.

Gli eventi all’Hard Rock Cafè

Così, dal 9 agosto prossimo e per tutti i successivi martedì, vedremo Sara presenziare ai Party Italiani che si terranno nel celeberrimo locale di origine anglosassone.

I festeggiamenti onoreranno il nostro paese, ospitando personaggi eccellenti del mondo dello spettacolo e dei social. Ad affidare la direzione artistica degli spettacoli ad Antonio Orso è stato il sales manager dell’Hard Rock Cafè di Sharm, Mohamed Mosbah, che ha puntato su di lui per esperienza e talento.

Le feste Finimondo segneranno l’arrivo in Egitto di VIP, deejay e tanti blogger anche di fama internazionale, per un calendario di avvenimenti davvero imperdibili.

Nel frattempo Sara Tommasi non dimentica l’Italia, dove sempre in collaborazione con il marito ha aperto il locale Pokè nella sua Terni.

Anche per questo il trasferimento della showgirl non potrà essere definitivo. Sara dovrà infatti rientrare di tanto in tanto in Italia per seguire l’andamento della sua attività. “Ma in Egitto”, ne è convinta, “ipotizziamo una nuova vita a tutti gli effetti, e di goderci ancor più l’amore e la felicità”.

