Grande ritorno in TV per uno dei programmi più iconici della televisione tra i game show. Stiamo parlando di Sarabanda, condotto da Enrico Papi, il gioco musicale da cui sono usciti molti campioni diventati personaggi amatissimi dal pubblico. Ecco tutte le informazioni su dove e quando lo rivedremo.

Il ritorno in TV di Sarabanda: dove e quando va in onda

Vi ricordate di Sarabanda, il gioco musicale di Italia 1 e condotto da Enrico Papi? Da lì, tra gli anni ’90 e i primi 2000, uscirono tantissimi campioni esperti di musica che riuscivano a indovinare le canzoni anche con una sola nota. Come dimenticare l’Uomo Gatto, Coccinella, O’ professore e via dicendo?

Per anni il game show ha tenuto incollati di fronte alla TV milioni di spettatori sia per il gioco in sé, che per la bravura dei concorrenti e per il divertimento che c’era ogni sera. La prima puntata fu trasmessa l’8 settembre 1997 e l’ultima andò in onda il 20 febbraio 2004. Riprese dal 14 marzo al 10 aprile 2005 con la messa in onda di Super Sarabanda, un torneo tra i campioni più rappresentativi della trasmissione.

Poi il programma fu riproposto dall’8 giugno al 30 agosto 2009 su Canale 5 nella fascia preserale, con Teo Mammucari e Belén Rodríguez. Infine è tornata in onda con tre puntate speciali in prima serata su Italia 1 dal 13 al 27 giugno 2017 con il ritorno alla conduzione di Enrico Papi.

Adesso, a distanza di anni, è stato rivelato il grande ritorno di Sarabanda nel format di un tempo. Ma ci sarà ovviamente qualche novità per stare al passo coi tempi). Ad anticiparlo è stato Gabriele Parpiglia parlando del fatto che il game show sbarcherà sul NOVE e avrà un nuovo nome (visto il cambio di rete).

Ma a quanto pare non è così. O meglio, è confermato il ritorno del programma, ma avrà lo stesso nome e rimarrà su Mediaset, più precisamente su Italia 1. A dare notizia è AgMedi. In un post Instagram ha infatti confermato il nome Sarabanda, che andrà in onda su Italia 1 e che alla conduzione ci sarà ancora una volta Enrico Papi. Le registrazioni partiranno molto presto, poiché i casting per i concorrenti sono iniziati da tempo. Inoltre è possibile prenotarsi per partecipare come pubblico.