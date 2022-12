NEWS

Andrea Sanna | 3 Dicembre 2022

GF Vip 7

La confessione di Sarah Altobello

Da quando è arrivata nella Casa del GF Vip, Sarah Altobello non ha mai negato una certa simpatia nei confronti di Attilio Romita. L’opinionista ha detto di avere un debole per lui e due giorni fa durante una conversazione Edoardo Donnamaria l’ha messa alle strette.

In confidenza il vippone le ha chiesto di essere del tutto sincera: “Ma veramente ti piace Attilio, ci faresti sesso?”. Senza batter ciglio Sarah Altobello ha controbattuto: “Certo che sì, secondo me lui è molto sprint”. Oriana Marzoli si è fatta scappare una risata.

Ma scusate, questo Grande Fratello come seleziona i vip?😱😱😱

Edoardo: -“Ma veramente ti piace Attilio, ci faresti sesso?”

Sarah: -“Certo si, secondo me è molto sprint”#gfvip #GrandeFratelloVip #Gossip pic.twitter.com/hgNpEBZMIH — Ilvostropensieroitgossip (@Pensierogossip) December 1, 2022

Ma non è finita qui! Perché ieri Sarah Altobello e Attilio Romita si sono trovati a parlare nuovamente del loro rapporto. Lei ha ammesso al coinquilino di aver detto in confessionale di volersi prendere cura di lui: “Sento un senso di appartenenza, ma la gente non capisce. E molti fraintenderanno. Io ho molto rispetto per la tua compagna. Però in questo momento io ti sento mio, che non è una brutta cosa. Posso prendermi cura di te. È una cosa un po’ più introspettiva”.

Dal suo punto di vista Attilio Romita non sembra vederci nulla di male e anzi apprezza le parole di Sarah Altobello: “Mi fa molto piacere, posso dirti? In ogni caso sono fatti miei e tuoi. No, perché questi mo mi hanno puntato… in confessionale”.

Sarah Altobello ha risposto: “Pure a te?”, un po’ sorpresa, lasciando intendere dunque che anche con lei sarebbe successa la stessa cosa. Sempre lei, spinta un po’ da Antonella Fiordelisi, ha confidato di vederlo come un punto fermo dentro la Casa e senza di lui non riesce a stare: “Se fosse stato single…”

Sarah ad Attilio “ Io ti sento mio “ 😂👀 #GFvip pic.twitter.com/grZKaI2PNP — Soqquadro (@gicarestik2) December 3, 2022

Come dicevamo Attilio Romita ha detto di essere contento del legame che ha instaurato con Sarah, mentre Antonella Fiordelisi ha fatto notare come fosse una dichiarazione reciproca.

Conscia del fatto che Attilio Romita è impegnato e innamorato della sua Imma e non vuole fare da terzo incomodo, Sarah Altobello vorrebbe però mantenere una bella amicizia con il coinquilino. Cosa succederà?