Sarah beccata con una felpa di Holden e scatena il gossip, Giulia Stabile interviene a sorpresa

Andrea Sanna | 21 Maggio 2024

Amici 23

È bastata una foto sui social a scatenare il web. Nell’immagine è ritratta Sarah Toscano in chiacchiera con Giulia Stabile. La cantante e vincitrice di Amici 23 ha addosso una felpa di Holden. Gli utenti si sono scatenati e la ballerina ha deciso di intervenire per fare chiarezza.

Sarah con la felpa di Holden, Giulia Stabile interviene

In queste settimane prima della finale di Amici 23, si è a lungo parlato del gossip che vedrebbe vicini Sarah Toscano e Holden. La dedica di lui nell‘EP in uscita tra pochi giorni, ha dato da parlare ai fan, così come la foto che vedete qui sotto spuntata sui social. Nello scatto vediamo Giulia Stabile scambiare due parole con Sarah, mentre le tiene il volto.

A colpire però è la felpa di colore grigio indossata da Sarah Toscano. Un indumento che ai più è molto familiare perché appartiene proprio a Holden. E questo è bastato per far dubitare ancora una volta i fan, che pensano possa esserci qualcosa di non detto. Ma sarà davvero così?

Giulia Stabile e Sarah Toscano (con la felpa di Holden)

A placare gli animi dei fan, ci ha pensato Giulia Stabile mediante il suo profilo social. La ballerina professionista del talent show, ha visto circolare la foto sul web, con sospetti annessi da parte degli utenti. Per questo l’ex allieva di Amici ha pensato di fare chiarezza:

“Scusate. È colpa mia ahahah! Saretta (Sarah Toscano, ndr) era fuori e faceva freschetto. Così le ho preso la prima felpa che ho trovato”, ha detto Giulia Stabile. Dunque si sarebbe trattato di una premura e casualità la scelta della felpa che, casualmente, è proprio di Holden!

Il commento di Giulia Stabile

I più hanno preso per buone le parole di Giulia Stabile, altri pensano invece che la ballerina stia nascondendo qualcosa. In ogni caso non possiamo che attenerci alle dichiarazioni di Giulia. C’è da precisare tra l’altro che la stessa Sarah Toscano in un’intervista a TV Blog ha fatto sapere che tra lei e Holden c’è solo una bellissima amicizia.