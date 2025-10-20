Ha spesso lasciato correre, ma stavolta Sarah Toscano durante un concerto ha risposto direttamente a quegli hater che, sui social, l’hanno spesso insultata per il suo aspetto fisico. Il discorso della giovane artista è una lezione per molti!

La risposta di Sarah Toscano

Durante uno dei suoi ultimi concerti, Sarah Toscano, vincitrice dell’edizione 23 di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di parlare apertamente e affrontare apertamente gli attacchi ricevuti sui social riguardo al suo aspetto fisico. Già lo aveva fatto con un video durante l’estate, ma stavolta ha deciso di discutere dell’argomento con il proprio pubblico.

La giovane cantante di Vigevano si è ritagliata uno spazio durante il suo live e ha deciso di esprimere il suo punto di vista e rispondere al bodyshaming con parole semplici ma che comunque arrivano dritte al punto, spronando così il pubblico a riflettere.

“Diciamo che quando si parla di lavoro, dell’arte, della parte artistica, non fa male. Quando si parla dell’atto umano, della persona, dell’estetica, lì fa male. Lì fa male perché non posso farci niente. Sono così, no?”

Nel suo discorso Sarah Toscano ha sottolineato quanto sia importante dare un peso alle parole che si dicono, soprattutto quando si parla con leggerezza della vita e dell’aspetto altrui:

“Bisogna sempre stare attenti con chi stiamo parlando, perché non sappiamo chi abbiamo davanti. Non sappiamo il passato di una persona e non sappiamo cosa ha nel cuore.”

Un altro momento toccante di questo discorso è arrivato quando Sarah Toscano ha espresso le sue fragilità:

“Non ho mai avuto un bel rapporto con la mia estetica. Lo dico perché sono in famiglia. Non ne parlo mai, ma non ho mai avuto un bel rapporto con la mia estetica. E anche oggi sto provando ad accettarlo. Ogni giorno ci lavoro, come penso che ci lavorate anche voi.”

Queste parole hanno fatto il giro dei social e dovrebbero portare tutti a riflettere. Con un pensiero semplice, ma molto diretto, Sarah Toscano ha dato una lezione molto importante a tutti quei leoni da tastiera che spendono il loro tempo a insultare gratuitamente gli altri.