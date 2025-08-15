Ancora una volta Sarah Toscano è stata presa di mira da parte di hater che hanno criticato il suo aspetto fisico. La cantante questa volta ha deciso di rispondere con un video e la sua replica è da applausi.

Sarah Toscano risponde agli hater

Negli ultimi giorni, Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, si è trovata in mezzo a una polemica che nulla ha a che vedere con la sua musica. La giovane cantante è infatti diventata bersaglio di attacchi social da parte di hater che hanno preso di mira il suo aspetto fisico, lasciando commenti offensivi sotto le sue foto e i suoi video. Frasi come “Ti sei mangiata Elodie”, “L’hanno invitata a troppe cene”, o “bella pienotta” si sono moltiplicate, dimostrando quanto il pregiudizio sul corpo sia ancora, tristemente, molto diffuso.

Il body shaming rivolto a Sarah Toscano ha suscitato sdegno tra i suoi fan e non solo. Gli insulti non solo sono ingiustificati, ma anche del tutto scollegati dal percorso artistico della cantante, che ha conquistato il pubblico con la sua voce e il suo talento.

Dopo un iniziale silenzio, Sarah Toscano ha scelto di rispondere, ma lo ha fatto a modo suo. Su TikTok ha pubblicato un video accompagnato dal brano “Essere umani” di Marco Mengoni. Nel filmato scorrono immagini della sua vita: il trionfo ad Amici, momenti personali, e situazioni in cui si mostra vulnerabile e vera. Insomma ha deciso di mettersi a nudo a 360°.

Con questo video ha dunque voluto far capire che essere se stessi non è uno sbaglio così come non lo è mostrare le proprie fragilità. La sua risposta è diventata virale e ha ricevuto migliaia di messaggi di sostegno da parte degli utenti, così come di diversi volti noti.

In un mondo in cui l’apparenza sembra contare più del talento, la reazione di Sarah Toscano è una lezione per molti. Una risposta che tutti, soprattutto gli hater, dovrebbero ascoltare attentamente.