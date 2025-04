Nuovo amore per Tommaso Zorzi. In queste ore il giovane influencer è stato paparazzato con il suo fidanzato e le immagini stanno già facendo il giro del web.

Nuovo fidanzato per Tommaso Zorzi

È un periodo certamente importante questo per Tommaso Zorzi. L’influencer, ormai da anni nel cuore del grande pubblico, sta infatti andando in onda su Real Time con la nuova edizione di Cortesie per gli ospiti e sera dopo sera tiene compagnia a milioni di telespettatori. Ma non è finita qui. Nelle ultime ore infatti Tommaso ha anche annunciato l’arrivo del suo nuovo romanzo, Divina, che verrà rilasciato il prossimo 6 maggio. Procede dunque a gonfie vele la carriera di Zorzi, che dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 5 è diventato uno dei volti più amati della tv.

Sembrerebbe però che anche la vita privata di Tommaso stia procedendo nel migliore dei modi e solo nelle ultime ore il conduttore è finito al centro dell’attenzione mediatica. Come è noto ai più, dopo la fine della relazione con Tommaso Stanzani, l’influencer non ha più avuto storie ufficiali. Adesso però sembrerebbe che le cose siano cambiate.

Il settimanale Chi ha infatti paparazzato Tommaso Zorzi con quello che sembrerebbe essere il suo nuovo fidanzato. I due sono stati beccati insieme per le vie di Milano e naturalmente gli scatti stanno già facendo il giro del web. Ma chi è che ha fatto breccia nel cuore del conduttore e come si chiama il suo nuovo amore? La rivista fa sapere anche questo. A conquistare Tommaso è stato Andrea, un designer Miu Miu. Stando a quanto si nota dalle immagini, pare che i due siano super affiatati e che si stiano godendo questo bellissimo momento.

Attualmente però Zorzi non ha ancora ufficializzato sui social la relazione, tuttavia ciò che è certo è che il conduttore ha finalmente ritrovato il sorriso e l’amore.