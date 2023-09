Chi è Stella Cardone di Amici 23? Età e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 30 Settembre 2023

Chi è

Conosciamo meglio chi è Stella Cardone, cantante allieva di Amici 23, attraverso le informazioni che la riguardano

Chi è Stella Cardone

Nome e Cognome: Stella Cardone

Data di nascita: 2006

Luogo di nascita: Roma

Età: 17 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante e studentessa

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @stella.cardonee

Profilo TikTok: @stella.cardonee

Stella Cardone età, altezza e biografia

Ecco quello che dobbiamo sapere su Stella Cardone, cantante di Amici 23. Partiamo quindi dalla sua biografia.

Stella è nata a Roma nel 2006, ma non conosciamo la sua data di nascita. Non sappiamo quindi il suo segno zodiacale, ma sappiamo che ha 17 anni di età. Non abbiamo informazioni nemmeno sulla sua altezza e il suo peso. Mentre sembra non avere tatuaggi sul suo corpo.

Vive nella Capitale con i genitori, due fratelli e un cane. Definisce la sua famiglia “affollata”, sono in tanti e un po’ esuberanti.

Vita privata: Stella di Amici 23 ha un fidanzato?

Parlando della vita privata e sentimentale di Stella di Amici 23, ci si chiede se sia fidanzata. Pare che la ragazza non abbia un fidanzato e sia quindi single.

Si definisce una ragazza tranquilla che non crea problemi. È socievole ed estroversa e le piace parlare con tutti e uscire.

Inoltre è molto studiosa, ha infatti la media del 9. Dice di essere una secchiona, ma simpatica, poiché passa i compiti in classe ai compagni.

Dove seguire Stella di Amici 23: Instatram e social

Adesso che conosciamo un po’ meglio Stella Cardone, vediamo dove seguirla sui social.

Partiamo dal suo profilo Instagram che ha quasi 8 mila follower. Ma non ha molti contenuti postati.

Stella ha anche un profilo TikTok con però pochi follower e non contiene video.

Carriera

Molto giovane, ha infatri solo 17 anni, Stella Cardone non ha ancora una carriera musicale avviata a differenza di altri suoi compagni di Amici 23.

Lei ha una bella voce ed è molto propensa alla studio, quindi ha deciso di presentarsi ai casting del talent portando però solo cover.

Non ha infatti suoi pezzi all’attivo e non ha ancora partecipato a nessun altro programma televisivo dedicato alla musica o meno.

Stella Cardone ad Amici 23

Molto tranquilla e solare, nel 2023 Stella Cardone ha deciso di far conoscere la sua bella voce e presentarsi ai casting di Amici 23.

Arrivata alla prima puntata del pomeridiano del talent, quella in cui si forma la classe, Stella ha cantanto davanti ai giudici.

A tal proposito si è esibita con una cover che è piaciuta ai giudici e così Anna Pettinelli le ha dato il banco.

I professori di Amici 23

L’edizione 23 di Amici vede nelle fila dei professori cinque conferme e un grande ritorno. E questo ritorno è proprio nella categoria canto:

Tutti confermati invece gli insegnanti della categoria ballo:

Gli allievi di Amici 23

Ecco come’è la nuova classe di Amici. Andiamo a conoscere tutti gli allievi di Amici 23 partendo dalla categoria canto:

Per la categoria ballo, invece, abbiamo:

Prima del Serale questa lista può cambiare di continuo a causa di eliminazioni, sostituzioni, sfide o aggiunte.

Il percorso di Stella ad Amici 23

Una delle cantanti di Amici 23 è Stella Cardone che ha deciso di partecipare ai casting del talent senza altre esperienze in campo musicale.

Si è quindi esibita con la cover di un brano, non avendo canzoni sue. I professori l’hanno ascoltata non piacere e l’hanno fatta terminare. Ha preso i complimenti e Anna Pettinelli ha deciso di assegnarle un banco nella scuola.