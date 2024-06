Fedez porta Garance Authié nello stesso ristorante in cui andava con Chiara (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 11 Giugno 2024

Fedez

A quanto pare la relazione tra Fedez e la modella Garance Authié è vera. Gli utenti hanno notato alcuni dettagli provenienti da alcune foto che i due hanno pubblicato sui loro rispettivi profili social. L’ex marito di Chiara Ferragni, quindi, avrebbe ritrovato l’amore.

I dettagli delle foto di Fedez e Garance Authié

Fedez e Garance Authié sono davvero una coppia? Paparazzati insieme, mano nella mano, al Gran Premio di F1 di Montecarlo, il rapper e la modella potrebbero essere la nuova coppia dell’estate. I due però non hanno fatto nessun annuncio ufficiale. E infatti c’è anche chi pensa che quella del mostrarsi insieme in quell’occasione potesse semplicemente essere una mossa per far parlare di sé. O magari per lanciare qualce stoccata all’ex moglie Chiara Ferragni.

Ma adesso gli utenti hanno notato sui social alcuni dettagli che fanno pensare che davvero Federico e Garance possano essere una coppia a tutti gli effetti. Ci sono delle storie pubblicate sia da lui che da lei che fanno i capire che i due erano insieme in varie occasioni.

Il primo dettaglio deriva da alcune foto pubblicate da Fedez nelle sue storie in cui si capisce che è in compagnia di qualcuno, una donna per l’esattezza. E in uno scatto in particolare si vede sulla sfondo una mano femminile riconducibile proprio a Garance Authié. Sì perché si possono notare lo stesso smalto e lo stesso anello che lei aveva mostrato precedentemente in alcune sue storie.

Ma non finisce qui, perché in serata sia Fedez che Garance hanno pubblicato sempre nelle storie Instagram delle foto in cui si vede il duomo. La visuale proviene da un locale e si capisce dall’estetica del locale stesso che erano praticamente insieme. Da notare che si stratta dello stesso locale in cui il cantate andava spesso con Chiara Ferragni. Vedere per credere!

Questo ha portato gli utenti social ad essere convinti che Fedez e Garance Authié hanno passato la cena insieme e quasi sicuramente anche il dopocena. E così si crede che siano una coppia a tutti gli effeti.