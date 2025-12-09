Il 12 dicembre 2025 sciopero generale nazionale indetto dalla CGIL. Vediamo insieme quali sono i settori coinvolti, i disagi previsti e le motivazioni dietro la protesta.

Sciopero Generale 12 Dicembre 2025: settori coinvolti

Il giorno 12 dicembre 2025 è una data importante per i lavoratori italiani: è previsto uno sciopero generale nazionale indetto dalla CGIL.

L’intera giornata sarà segnata da disagi nei trasporti, nella scuola, nella sanità e in tanti altri settori pubblici e privati.

Vediamo insieme perché è stato proclamato questo sciopero e quali saranno i principali settori coinvolti.

Chi aderisce il 12 dicembre

Lo sciopero generale del 12 dicembre 2025 coinvolgerà scuola, sanità, pubblica amministrazione, e i trasporti pubblici, in particolare la rete ferroviaria.

I treni, infatti, si fermeranno dalle 00:00 alle 21:00, con possibili cancellazioni e ritardi. I disagi toccheranno anche le città italiane, con mezzi pubblici locali e scuole che subiranno interruzioni.

Le motivazioni sono chiare: la CGIL protesta contro una legge di bilancio che, secondo il sindacato, non offre risposte adeguate ai bisogni di lavoratori, pensionati e giovani.

Tra le richieste principali ci sono salari più alti, il blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile, e una migliore stabilità occupazionale.

I motivi dello sciopero

Le ragioni dello sciopero risiedono nelle richieste di modifica alla legge di bilancio. La CGIL critica la mancanza di investimenti su salute, istruzione e politiche fiscali.

In particolare, i sindacati vogliono un’inversione di tendenza rispetto agli investimenti nel settore militare, a favore di quelli nei servizi pubblici essenziali. Le rivendicazioni si concentrano anche su un rinnovo dei contratti pubblici e sulla lotta alla disuguaglianza sociale.

Lo sciopero del 12 dicembre vuole lanciare un segnale forte per chiedere politiche più giuste ed efficaci, che mettano al centro la stabilità e la dignità del lavoro.

Come organizzarsi per evitare i disagi

Gli effetti dello sciopero si faranno sentire in tutto il Paese.

Treni e mezzi pubblici potrebbero subire cancellazioni o ritardi, mentre le scuole e gli ospedali potrebbero risentire della riduzione dei servizi.

Si consiglia a tutti i cittadini di verificare in anticipo eventuali modifiche agli orari, per evitare disagi durante la giornata.

