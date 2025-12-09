Sciopero generale il 12 dicembre, tutti i settori coinvolti e i motivi
I settori coinvolti e i motivi dello sciopero generale del 12 dicembre
Il 12 dicembre 2025 sciopero generale nazionale indetto dalla CGIL. Vediamo insieme quali sono i settori coinvolti, i disagi previsti e le motivazioni dietro la protesta.
Sciopero Generale 12 Dicembre 2025: settori coinvolti
Vi avevamo avvertiti che questo mese sarebbe stato di fuoco (I DETTAGLI). Il giorno 12 dicembre 2025 è una data importante per i lavoratori italiani: è previsto uno sciopero generale nazionale indetto dalla CGIL.
L’intera giornata sarà segnata da disagi nei trasporti, nella scuola, nella sanità e in tanti altri settori pubblici e privati.
Vediamo insieme perché è stato proclamato questo sciopero e quali saranno i principali settori coinvolti.
Chi aderisce il 12 dicembre
Lo sciopero generale del 12 dicembre 2025 coinvolgerà scuola, sanità, pubblica amministrazione, e i trasporti pubblici, in particolare la rete ferroviaria.
I treni, infatti, si fermeranno dalle 00:00 alle 21:00, con possibili cancellazioni e ritardi. I disagi toccheranno anche le città italiane, con mezzi pubblici locali e scuole che subiranno interruzioni.
Le motivazioni sono chiare: la CGIL protesta contro una legge di bilancio che, secondo il sindacato, non offre risposte adeguate ai bisogni di lavoratori, pensionati e giovani.
Tra le richieste principali ci sono salari più alti, il blocco dell’innalzamento dell’età pensionabile, e una migliore stabilità occupazionale.
I motivi dello sciopero
Le ragioni dello sciopero risiedono nelle richieste di modifica alla legge di bilancio. La CGIL critica la mancanza di investimenti su salute, istruzione e politiche fiscali.
In particolare, i sindacati vogliono un’inversione di tendenza rispetto agli investimenti nel settore militare, a favore di quelli nei servizi pubblici essenziali. Le rivendicazioni si concentrano anche su un rinnovo dei contratti pubblici e sulla lotta alla disuguaglianza sociale.
Lo sciopero del 12 dicembre vuole lanciare un segnale forte per chiedere politiche più giuste ed efficaci, che mettano al centro la stabilità e la dignità del lavoro.
Come organizzarsi per evitare i disagi
Gli effetti dello sciopero si faranno sentire in tutto il Paese.
Treni e mezzi pubblici potrebbero subire cancellazioni o ritardi, mentre le scuole e gli ospedali potrebbero risentire della riduzione dei servizi.
Si consiglia a tutti i cittadini di verificare in anticipo eventuali modifiche agli orari, per evitare disagi durante la giornata.
CREDITI FOTO: Luca Ponti / Ipa agency / IPA
