Piccolo disguido per Matilde Brandi, che è finita addosso a un ballerino nel corso della finale di Ne vedremo delle belle

Tanti gli avvenimenti che si sono susseguiti senza sosta nella finalissima di Ne vedremo delle belle. Nel corso di un’esibizione, Matilde Brandi ha avuto un piccolo disguido ed è finita addosso a un ballerino. Ecco cos’è successo.

Incidente per Matilde Brandi

Matilde Brandi è stata una delle protagoniste della puntata di questa sera di Ne vedremo delle belle. Alla fine dell’appuntamento scopriremo chi vincerà e chi trionferà tra le concorrenti ma è ancora presto per poterlo dire perché la classifica generale potrebbe ancora cambiare.

La Brandi, durante un video che è stato mostrato in diretta, ha lanciato alcune frecciate alla giuria e alle concorrenti. Ne ha avute da dire per tutte e ha affermato di non avere dormito dopo la scorsa puntata perché ci è rimasta molto male a causa dei voti:

“La classifica rispecchia proprio la verità. Anche la giuria non è proprio onesta. Mi hanno tolto la musica su un pezzo difficilissimo. Perché punirmi così tanto? Sono stata male tutta la notte a causa dei voti. Spesso in questo programma ho difeso tutte e mi hanno dato la mazzata dietro. […]”.

Nonostante questo, tuttavia, Matilde Brandi si è rifatta vincendo la prova musical di questa sera. Peccato, però, che ha avuto un piccolo disguido mentre si stava scatenando sulle note di “What A Feeling“. Mentre si sta buttando a terra come da coreografia, la showgirl ha trovato un ballerino sula sua strada e ha urlato: “Levati, ca**o“.

Alla fine della performance si è scusata e ha chiesto se fosse possibile tagliare il momento. Carlo Conti, tuttavia, le ha detto che non sarebbe stato carino nei confronti del ballerino e Christian De Sica ha stemperato la tensione con una battuta che ha fatto sorridere tutti quanti.