Luca Macaluso medico e anche imprenditore propone nel suo locale l’atmosfera degli anni 60, una location suggestiva che accompagna dall’aperitivo fino a tarda notte.

La serata a Forte dei Marmi al Riviera Lounge Club Bistrot

Situato nell’esclusivo lungomare di Forte dei Marmi, a pochi passi dal Pontile, il Riviera Lounge Club Bistrot è un luogo di ritrovo prestigioso che vi accompagna ogni giorno dall’aperitivo al dopo cena.

Troverete elementi vintage, pareti anni ’50 e musica di sottofondo in un’atmosfera elegante e accogliente. Un dehor, una sala “open air”, un’esclusiva Vip Room arredata in stile retrò e la terrazza rialzata per cenare con una meravigliosa vista su Forte dei Marmi.

Da quest’anno, si aggiunge la nuova terrazza superiore vista mare, aperta ogni sera per l’aperitivo e la cena, e disponibile su richiesta anche per eventi privati.

Un luogo ideale per sorseggiare un drink, assaggiare i piatti tipici della cucina di mare versiliese, ballare a ritmo di musica. Ma anche per eventi esclusivi, party privati e business meeting.