Secondo le più importanti testate Fedez sarebbe stato denunciato: cosa sappiamo

Redazione | 13 Maggio 2024

Fedez

In queste ore diversi quotidiani nazionali tra i quali La Stampa hanno riferito che Fedez sarebbe stato denunciato dall’Arma dei Carabinieri con l’accusa ipotizzata di rissa, dopo i fatti che hanno coinvolto Cristiano Iovino. Ecco cosa sappiamo.

La presunta denuncia a Fedez

Ieri sera Fedez ha risposto alle accuse in merito al presunto coinvolgimento nella rissa che ha coinvolto Cristiano Iovino, il famoso “uomo del caffè” di Ilary Blasi. Il rapper si è difeso affermando di non avere nulla a che vedere con l’accaduto e, così come riportano La Stampa e La Repubblica, ha affermato:

“Io non c’ero. La persona viene aggredita, arriva un’ambulanza sul posto e magicamente, dopo una colluttazione con 9 ultrà, non viene portata in ospedale. Quindi non vi è referto medico perché necessita di cure. Di cosa stiamo parlando?”.

Nelle ultime ore è però uscita una nuova indiscrezione in merito. Stando a quanto riportano vari quotidiani nazionali come Il Corriere della Sera, La Stampa o Il Messaggero, l’Arma dei Carabinieri avrebbe denunciato Fedez con l’accusa ipotizzata di rissa:

“La mattina di lunedì 22 aprile negli uffici della Procura viene recapitata una comunicazione di notizia di reato firmata dai Carabinieri. Si tratta del reoconto di quanto successo poche ore prima in Via Traiano, a City Life, e nella discoteca The Club. Nel documento c’è il nome di Federico Leonardo Lucia.

È l’atto con cui gli investigatori dell’Arma denunciano (tecnicamente deferiscono) il rapper all’autorità giudiziaria. L’accusa ipotizzata è ‘rissa’. Reato procedibile d’ufficio, senza la necessità della denuncia da parte della vittima del pestaggio, quel Cristiano Iovino che da subito davanti ai militari dice di non voler sporgere querela“.

Questo quanto riporta anche Il Corriere della Sera su tutta la faccenda.

Rimaniamo in attesa di un eventuale intervento di Fedez tramite i propri canali social o note ufficiali. Noi di Novella 2000 siamo sempre pronti ad accogliere qualsiasi smentita da parte dei diretti interessati.