NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Nuova eliminazione questa sera a L’Isola dei Famosi. Ma chi sarà stavolta a dover lasciare il reality show di Canale 5? Andiamo a scoprire cosa ci dicono i sondaggi.

Nuova eliminazione stasera a L’Isola dei Famosi

Manca poco alla nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Stasera infatti su Canale 5 torna l’amato reality show di Canale 5 che quest’anno è condotto da Vladimir Luxuria. Anche stavolta ne vedremo di belle durante la diretta. Nel corso della serata infatti si parlerà degli ultimi scontri nati tra i concorrenti. Non mancheranno anche inedite prove e le nuove nomination. In più pare sia previsto l’ingresso di nuovi naufraghi. Ma non solo. Stasera infatti ci sarà anche una nuova eliminazione e un altro concorrente lascerà definitivamente il programma. A scontrarsi al televoto ci sono Samuel Peron, Rosanna Lodi e Artur Dainese. Ma chi dovrà dire addio alla trasmissione e chi invece potrà proseguire il suo percorso?

In attesa di scoprirlo, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il naufrago che vorreste salvare. A risultare la meno votata, e dunque a rischio eliminazione è Rosanna Lodi, che ottiene il 20% dei voti. A seguire troviamo Artur Dainese con il 22% dei voti e Samuel Peron, risultato essere il più amato e il più votato con il 58% dei voti.

Come sempre però vi ricordiamo di non dare troppo peso ai sondaggi. Il televoto infatti verrà chiuso solo tra diverse ore e tutto dunque potrebbe ancora cambiare. Non è detto di conseguenza che sia Rosanna la nuova eliminata de L’Isola dei Famosi. Il pubblico potrebbe ancora cambiare le sorti dei concorrenti e non sono esclusi inaspettati colpi di scena.

Ma cosa accadrà dunque e chi lascerà l’Honduras? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento a questa sera su Canale 5, come sempre alle 21.30.