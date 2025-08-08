Ultimo sta passando le vacanze insieme alla compagna e al figlio Enea. Ecco il cantante in versione papà. Le foto

Ultimo è stato avvistato in vacanza con la compagna Jacqueline e il figlio Enea. Ecco le rare foto insieme al bambino.

Ultimo in versione papà

Ultimo e Jacqueline stanno insieme ormai da diverso tempo e alcuni mesi fa hanno coronato un sogno diventando genitori del piccolo Enea. Il cantante e la compagna avevano annunciato la gravidanza a tutto il mondo durante un concerto allo Stadio Olimpico e dopo poco tempo è arrivata anche la notizia della nascita.

Niccolò, questo il vero nome dell’artista, è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Molto spesso sui social, infatti, pubblica momento dedicati al suo lavoro, alle nuove canzoni e ai tour. Non mancano video in cui si esibisce al piano e con la chitarra per tutto i suoi follower, istanti che rimangono sempre nel cuore dei fan.

Molto più raro, invece, vederlo nelle tenere vesti di papà insieme a Enea. Oggi tutto ciò cambia perché Ultimo è stato avvistato con la sua famiglia a Lipari, in provincia di Messina, in vacanza. A riportare le foto ci ha pensato il settimanale Gente, il quale lo ha avvistato mentre si stava godendo un po’ di relax sulla barca e poi in acqua.

Chiaramente i commenti positivi sono stati tanti: “Sono splendidi” o ancora: “Una famiglia bellissima, stupenda e meravigliosa“. Ultimo ora quindi si gode il meritato relax così da ricaricarsi per poi tornare, molto probabilmente, con nuova musica e molti altri concerti. Noi vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi, per tale ragione vi consigliamo di continuare a seguirci per non perdervi tante altre news sui vostri personaggi preferiti del mondo dello spettacolo.