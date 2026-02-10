Un appuntamento molto seguito che ha unito tradizioni popolari, memoria condivisa, cultura, sport e musica, mostrando l’essenza più autentica dell’Italia attraverso un libro capace di collegare territori, persone e valori comuni

Nella serata di ieri una sala colma di persone attente e partecipi ha seguito con entusiasmo la presentazione di Il Paese delle tradizioni, un volume che guida il lettore lungo un cammino ricco di immagini, suggestioni e significati profondi nell’Italia più genuina. Il libro accompagna tra piazze ricche di racconti storici, feste popolari ancora sentite dalle comunità, riti antichi tramandati nel tempo, saperi artigianali locali e profumi intensi della cucina tradizionale regionale. L’opera offre un viaggio narrativo intenso che esalta le radici culturali italiane e rafforza il valore della memoria collettiva, restituendo un ritratto sincero e appassionato del Paese.

La Rai e il mondo culturale al centro dell’incontro

Nel corso dell’evento ha preso la parola Beppe Convertini, autore del libro e volto noto della televisione italiana, che il pubblico segue ogni fine settimana su Rai1 alla conduzione di Uno Mattina In Famiglia. Beppe Convertini ha raccontato con coinvolgimento l’origine del progetto, condividendo le motivazioni personali e culturali che lo hanno spinto alla scrittura e definendo il volume come “un omaggio all’Italia delle tradizioni e dell’identità più profonda”. Le sue parole hanno espresso passione autentica, rispetto per i territori e amore sincero per la cultura nazionale.

Accanto a lui hanno preso parte alla presentazione Adriano Monti Buzzetti, direttore di Rai Libri, Maria Rita Grieco, direttrice dell’Offerta Estero della Rai, e Francesca Chialà di Eataly Roma. Tutti hanno ribadito l’importanza di continuare a raccontare e valorizzare le tradizioni come patrimonio vivo, attuale e dinamico, capace di creare un dialogo costante tra passato e presente. La cultura popolare resta uno dei pilastri più solidi dell’Italia autentica.

Gli atleti olimpici e il richiamo delle grandi sfide sportive

La serata ha visto anche la partecipazione di protagonisti dello sport, che hanno portato entusiasmo ed energia positiva all’evento. Alcuni atleti olimpici, tra cui Elisa Di Francisca, Stefano Pantano e Antonio Vicino, hanno condiviso ricordi personali, emozioni vissute nelle competizioni internazionali e aspettative legate alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Le loro testimonianze hanno trasmesso orgoglio nazionale, spirito di sacrificio, passione profonda e un forte senso di appartenenza, creando un collegamento naturale tra sport, identità e tradizione.

Le Pro Loco come custodi delle tradizioni territoriali

Il libro dedica ampio spazio anche all’impegno quotidiano di chi opera nei territori per mantenere vive le tradizioni locali. Le volontarie e i volontari delle Pro Loco Unpli lavorano con dedizione per preservare feste popolari, riti antichi e identità comunitarie, permettendo alle persone di mantenere un legame autentico con la propria storia. Queste realtà rappresentano una ricchezza preziosa e insostituibile, capace di rendere l’Italia unica grazie alla varietà e alla forza delle sue tradizioni.

La musica dal vivo chiude una serata ricca di suggestioni

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente ha contribuito anche un momento musicale molto apprezzato dal pubblico. Claudia Troisi al pianoforte e Stefano Indino alla fisarmonica hanno accompagnato la presentazione con esecuzioni eleganti e intense, creando un clima raffinato e carico di emozioni. La serata ha regalato partecipazione sincera, emozioni profonde e grande suggestione, celebrando l’Italia delle tradizioni, della cultura condivisa e dell’identità che continua a unire generazioni diverse.

