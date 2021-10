1 Le nuove accuse alle Principesse Selassiè

Qualche giorno fa a finire al centro dell’attenzione mediatica sono state le Principesse Selassiè. Il settimanale Oggi infatti ha lanciato delle specifiche accuse alle tre sorelle, affermando come in realtà Lucrezia, Clarissa e Jessica non siano delle vere Principesse. Stando a quanto riportato dalla rivista, le tre sarebbero figlie di un giardiniere, che lavorava a servizio nel palazzo di Hailé Selassiè. Questo quanto si leggeva in merito:

“Le tre sorelle non sarebbero le pronipoti di Hailé Selassié. Il padre è il figlio di un giardiniere a servizio nel palazzo di Selassié. Per recuperare il tesoro di quest’ultimo, ha convinto gli eredi legittimi a chiudere gli occhi sulle origini non imperiali e ha modificato i propri documenti”.

In diretta con Alfonso Signorini così le Principesse Selassiè hanno smentito le accuse, svelando la loro verità e sembrava così che il caso si fosse definitivamente risolto. Adesso però Oggi interviene nuovamente e pubblica nuove prove secondo le quali le tre sorelle non sarebbero delle vere Principesse. Ecco quanto si legge in merito e quanto riporta Biccy:

“OGGI, in edicola da domani, ribadisce che i loro natali sono meno nobili: il padre Makonnen Hailé Selassie Bissiri Aklile Berhan Giulio non sarebbe nipote del Negus ma figlio di Beniamino Bissiri, all’epoca al servizio del Negus nel Palazzo imperiale. OGGI elenca i fatti: all’arrivo in Italia del padre, negli Anni 70 del secolo scorso, ci fu un procedimento amministrativo che appurò come Aklile Berhan fosse figlio di Beniamino Bissiri. Ad Aprilia vivono i fratelli e la sorella Rachele. In tutte le inchieste per le sue varie vicende giudiziarie, per esempio a Brescia nel 1999, si parla sempre e solo di Giulio Bissiri, non del nipote del negus. Infine, anni fa, il governo etiope volle dare un piccolo risarcimento economico ai parenti del Negus, consentendo loro di prendere l’Hotel Ghionne ad Addis Abeba. Dal risarcimento fu escluso proprio Bissiri”.

Che nel corso della nuova puntata le Principesse Selassiè tornino a parlare dell’argomento? In attesa di scoprire cosa accadrà rivediamo il comunicato rilasciato dalla famiglia delle tre sorelle.