Mentre Veronica Gentili ha mostrato i naufraghi de L’Isola dei Famosi in attesa di salire sull’elicottero alla volta dell’isola, la conduttrice ha anche rivelato che uno di loro ha subito un piccolo infortunio e non sarà presente fino alla prossima puntata. Ecco di chi si tratta.

Un naufrago assente a L’Isola dei Famosi 2025

Siamo solo alla prima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 e già il primo concorrente infortunato! L’appuntamento ha avuto inizio con l’ingresso di Veronica Gentili e Simona Ventura in studio, la prima nei panni di conduttrice e la seconda come opinionista.

Poi la presentatrice ha introdotto l’inviato Pierpaolo Pretelli e tutti i concorrenti, o per lo meno una parte di loro. Prima di tutto ha affermato che saranno divisi in due squadra: i Giovani e i Senatori, ovvero coloro sopra i 40 anni d’età. Subito dopo, però, ha dato una notizia che ha spiazzato il pubblico a casa.

A quanto pare, Dino Giarrusso non potrà essere presente in occasione del debutto de L’Isola dei Famosi 2025. Nonostante si trovi già in Honduras non è apparso davanti alle telecamere a causa di un infortunio che gli ha impedito tutto ciò. Al momento non conosciamo l’entità del danno ma Veronica Gentili ha assicurato che il pubblico lo vedrà la prossima settimana:

“Gli auguriamo una pronta guarigione. A causa di un piccolo infortunio non può sbarcare sull’isola stasera”.

Adesso non ci resta che aspettare di capire come si svolgerà il corrente appuntamento con L’Isola. Le aspettative sono molto alte ma siamo sicuri che il team riuscirà a portare a casa un ottimo risultato.