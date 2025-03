Secondo una segnalazione emersa in rete in queste ore, Yulia Bruschi e Giglio avrebbero già litigato: cosa starebbe accadendo

Ieri sera Giglio è stato definitivamente eliminato dalla casa del Grande Fratello, a un passo dalla finale, e in queste ore ha ritrovato Yulia Bruschi. Secondo una segnalazione però tra i due ci sarebbe già stato un primo litigio.

La segnalazione su Yulia Bruschi e Giglio

La semifinale del Grande Fratello non ha risparmiato nessuno e ha fatto ben tre vittime: Giglio, Javier Martinez e Shaila Gatta. I tre ex gieffini sono dunque già tornati alle loro vite di sempre, in attesa della finale di lunedì 31 marzo. Ieri sera intanto, dopo la fine della diretta proprio Luca ha avuto modo di riabbracciare la fidanzata Yulia Bruschi, assente in studio. Alfonso Signorini, spiegando la motivazione, ha così affermato: “Manca la tua Yulia. Diciamo che sono accadute delle cose che conoscerai con lei quando vi vedrete Abbiamo deciso di non trattare l’argomento perché abbiamo dei vincoli legali. Quindi è giusto che ciò che c’è da apprendere lo apprenda direttamente da Yulia”.

I due dunque, dopo mesi di lontananza, ieri si sono finalmente ricongiunti. Tuttavia poco fa in rete è spuntata una segnalazione che ha già allarmato i fan della coppia. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa sta accadendo.

Secondo quanto riporta Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio anonimo, pare che Yulia Bruschi e Giglio abbiano già avuto una lite. Stando a quanto si legge nella segnalazione ricevuta dall’esperta di gossip, sembrerebbe che la modella stesse urlando al telefono con il suo compagno, tuttavia al momento non sono ben chiari i motivi della presunta discussione.

Naturalmente vi invitiamo come sempre a prendere questi gossip con le pinze. Attualmente infatti né Yulia né Giglio sono ancora intervenuti per fare chiarezza sulla situazione. Novella è però come sempre a disposizione dei due ex gieffini, qualora volessero rilasciare delle dichiarazioni o fare delle rettifiche su questa segnalazione.