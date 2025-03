Questa sera Selvaggia Lucarelli ha preso parte al programma di Rai 2 Obbligo o Verità, condotto da Alessia Marcuzzi. Nel corso del gioco ha spiegato qual è la querela ricevuta che preferisce e quella che le ha dato più soddisfazione vincere.

La querela preferita di Selvaggia Lucarelli

Alessia Marcuzzi ha aperto la prima puntata della sua nuova trasmissione di Rai 2 con un tavolo pieno di ospiti molto amati. Tra loro, infatti, possiamo citare proprio Selvaggia Lucarelli la quale ha parlato delle querele che ha ricevuto nell’ultimo periodo. Quante sono state? La sua risposta è stata:

“Stanno diminuendo con il tempo, mi preoccupo. vorrà dire che mi sto imborghesendo? Secondo saranno massimo una decina le ultime. Hai dei pregiudizi su di me, Alessia. Vi deludo”.

La conduttrice ha voluto scavare ancora più in profondità e le ha chiesto quale querela è la sua preferita. La giornalista ha spiegato che dovrà andare in Tribunale per avere definito un rapper “un bimbomin*ia“. Di chi sta parlando? Stando a ciò che riportano vecchi articoli di giornali sul web il diretto interessato sarebbe Fedez:

“La cito spesso la mia preferita perché è la più clamorosa e fa un po’ ridere. Quel rapper, quello lì simpatico e altissimo? Lui mi ha querelata perché per gioco ho detto che è un po’ bimbomin*ia. Farò un processo che girerà tutto intorno a questa parola. Si tratta di un termine offensivo o giocoso? Immaginati gente togata che dovrà deliberare su questo”.

Chiudiamo, poi, con ciò che Selvaggia Lucarelli ha definito la querela che più le ha dato soddisfazione vincere. In questo caso ha raccontato degli hater che è riuscita a combattere per vie legali:

“Mi ha dato soddisfazione vincere quando ho querelato i miei hater, alcuni di loro. Farlo ogni tanto vuol dire che quelle condanne diventano il simbolo di una vittoria importante. Non si può dire tutto. Hanno un valore sociale”.

Ricordiamo che Obbligo o Verità di Alessia Marcuzzi tornerà anche lunedì prossimo sempre su Rai 2.