Nel corso della prima puntata di Obbligo o Verità, Selvaggia Lucarelli ha ammesso di aver cambiato idea su Stefano De Martino dopo aver dato un giudizio troppo affrettato. Le sue parole.

Selvaggia Lucarelli parla di Stefano De Martino

Se su Canale 5 andava in onda la semifinale del Grande Fratello (con tanti colpi di scena), su Rai 2 abbiamo potuto assistere alla prima puntata di Obbligo o Verità, nuova trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. La conduttrice aveva annunciato la presenza di numerosi ospiti, come Selvaggia Lucarelli.

Sempre diretta e senza peli sulla lingua, la giornalista si è messa alla prova e ha risposto a tutte le domande. Una di queste ha riguardato Stefano De Martino, uno dei volti di punta di Rai 1. A porgerle tale quesito è stata Geppi Cucciari, che aveva giocato poco prima a Obbligo o Verità e fatto delle interessanti rivelazioni sul cachet di Diamanti. La conduttrice di Splendida Cornice ha pensato bene a cosa chiedere e poco dopo ha voluto sapere: “Una verità che vorresti ripristinare?”.

Selvaggia Lucarelli a quel punto ha parlato di Stefano De Martino e svelato quanto segue, con tono divertito:

“Allora si, ce l’ho questa, ce l’ho. Ho detto proprio una stro**ata, si può dire? Poco tempo fa, tra l’altro. Con quell’ansia di dare il giudizio troppo presto. Arriva Stefano De Martino ad Affari Tuoi e dopo le prime due puntate ho detto: ‘non lo sa fare e non è il lavoro suo’.

Nel senso che sa fare il conduttore ma sostenevo che questo non era per lui. E quindi volevo fare quella che arrivava prima degli altri. Quindi partorisco un articolo con un titolo ‘Stefano De Martino non funziona’. Ecco, quanto sta facendo adesso? In quel momento ero distratta, però non mi succede particolarmente quando c’è lui”.

Così Selvaggia Lucarelli ha spiegato dunque di aver cambiato idea su di lui ed è stata onesta nell’ammetterlo.

Ma non solo questo, perché nel corso della serata Selvaggia Lucarelli ha parlato di svariati argomenti, dall’amore tossico alle querele ricevute (svelando persino qual è la sua preferita tra tutte). Per non parlare dell’obbligo in cui in 60 secondi ha dovuto spendere delle belle parole per Chiara Ferragni. Il gioco di Alessia Marcuzzi è stato parecchio coinvolgente e la Lucarelli è stata come sempre molto diretta e sincera nel dire la sua.

Se questo è solo l’inizio, chissà cosa ci attenderà nelle prossime puntate! Il nuovo appuntamento con Obbligo o Verità è previsto infatti lunedì 31 marzo. E sappiamo già che tra gli ospiti ci sarà, tra i tanti, anche Noemi (annunciata da Alessia Marcuzzi a La Vita in Diretta).