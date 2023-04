Selvaggia Lucarelli risponde ai rumor sulla nuova giuria di Ballando

NEWS

Andrea Sanna | 3 Aprile 2023

Ballando con le stelle

Ballando – Selvaggia Lucarelli risponde ai rumor

In questi giorni si vocifera con sempre più insistenza della possibilità di una rivoluzione per la giuria di Ballando con le Stelle. Secondo i rumor Selvaggia Lucarelli, volto storico della trasmissione e molto stimata da Milly Carlucci, potrebbe essere sostituita.

A rispondere a questo chiacchiericcio, però, è stata proprio la giornalista tramite il suo profilo Instagram.

Mediante il box delle domande la Lucarelli ha deciso di dare spiegazioni a un follower che le ha chiesto: “Tutto questo chiacchiericcio su Ballando?”.

Con grande lucidità Selvaggia Lucarelli ha quindi tracciato la situazione:

“Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita, figuriamoci in tv”.

La storia Instagram di Selvaggia Lucarelli

Ma come mai si parla tanto di tale possibilità intorno al programma di Rai 1? Milly Carlucci, che attualmente si sta occupando de Il Cantante Mascherato, sta già lavorando alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.

TVBlog, che ne ha lanciato l’indiscrezione, sostiene che si starebbe ipotizzando a una sostituzione di Selvaggia Lucarelli. A tal proposito sono emersi i nomi delle presunte nuove giurate, e si è parlato dell’ipotesi di risolvere il vuoto che si creerebbe con l’assenza della giornalista attraverso Francesca Fagnani, Nunzia De Girolamo, Luisella Costamagna e persino Barbara d’Urso.

Ricordiamo che la giuria è attualmente guidata da Carolyn Smith (presidente da svariate edizioni) insieme a Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e, per l’appunto, Selvaggia Lucarelli.

Per ora è difficile capire cosa succederà a settembre, ma le uniche notizie ufficiali sul tema restano le dichiarazioni rilasciate stamattina dalla Lucarelli sul suo profilo social.

A oggi, formulare supposizioni sul confezionamento della prossima edizione di Ballando è quanto di più prematuro, ed è più prudente attendere di saperne di più dai canali ufficiali, dalla produzione o dalla stessa Milly Carlucci.