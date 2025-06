Questa mattina, dopo essere stata ospite a L’Isola dei Famosi ieri sera, Selvaggia Lucarelli ha rivelato cosa pensa davvero di Veronica Gentili. Sui social arriva così la replica della conduttrice.

Il post di Selvaggia Lucarelli

Ieri sera ad arrivare ospite a L’Isola dei Famosi è stata Selvaggia Lucarelli. Per tutta la diretta così la giornalista ha commentato quanto sta accadendo in Honduras, prendendo posizione senza risparmiarsi mai e facendo anche dure critiche ad alcuni dei naufraghi. Questa mattina però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Selvaggia infatti, con un post pubblicato sui suoi social, ha rivelato cosa pensa davvero di Veronica Gentili ed elogiando la conduttrice ha dichiarato:

“Ieri ho visto Veronica Gentili in studio, in diretta, e sono rimasta sinceramente impressionata. Quattro ore di diretta senza mai un inciampo, un calo, la sensazione che stesse perdendo qualche pezzo. Piglio e proprietà di linguaggio fuori dal comune. Senza paura di sporcarsi le mani nelle dinamiche tipiche da reality, ma provando a dare un po’ di spessore anche alla lite su un pezzo di cocco. E poi bella, molto. Prevedo un futuro molto luminoso e Mediaset dovrà coltivarla con la cura che merita”.

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli hanno ovviamente fatto in breve il giro del web e sono così arrivate fino alla stessa Veronica Gentili. A quel punto la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha deciso di replicare e con una storia Instagram ha ringraziato sentitamente la giornalista, affermando: “Grazie davvero per queste parole generose e per nulla scontate. Servono più di tutti i ricostituenti per le difese immunitarie e le pinte di magnesio e potassio di cui mi sto scolando una pinta al giorno”.

Domani sera nel mentre andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, durante la quale non mancheranno ulteriori colpi di scena. Ci si avvicina infatti sempre più alla finale e solamente tra due settimane scopriremo chi sarà a vincere il reality show.